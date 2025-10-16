Cepillos de lavado rígido
Para la limpieza de superficies lisas como automóviles y embarcaciones.
El práctico cepillo de lavado está provisto de cerdas suaves, idóneas para el lavado de superficies delicadas y superficies exteriores de difícil acceso. Ya se trate del lavado de vehículos, mobiliario de jardín o incluso la barbacoa, el cepillo de lavado te garantiza una limpieza perfecta. Apropiado para todas las hidrolimpiadoras entre los modelos K2 y K7.
Características y ventajas
Cerdas extrablandas
- permite la limpieza de zonas delicadas
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|333 x 82 x 164
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Vehículos