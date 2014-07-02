Cepillo suave para grandes superfies
Cepillo suave para limpiar áreas extensas, por ej. Coches, caravanas, botes, invernaderos o persianas enrollables). El ancho de trabajo de 248 mm garantiza una buena cobertura.
El cepillo suave con un ancho de 248 mm es ideal para limpiar grandes áreas: invernaderos, patios, camionetas, autos grandes, caravanas y grandes persianas. Además de un poder de limpieza superior, las cerdas suaves son amables con los materiales a lavar. El anillo protector externo protege las superficies contra rayaduras. Incluye una tuerca de unión para la conexión segura de la pistola rociadora, la almohadilla de goma elimina la suciedad pegada; tiene una agarradera ergonómica para facilitar su uso. En resumen: la solución ideal para limpiar grandes áreas alrededor de la casa y el jardín. Cepillo suave adecuado para todas las hidrolavadoras Kärcher de K 2 a K 5.
Características y ventajas
Ancho útil de 248 mm
- Buen rendimiento de superficie, ideal para limpiar superficies de mayor tamaño.
Cepillo esponjoso de goma
- Eliminación de la suciedad incrustada
Aplicación del detergente
- Mejor desprendimiento de la suciedad y limpieza eficaz.
Cerdas blandas cuidadosas con las superficies
- Limpieza cuidadosa y suave de superficies delicadas
Anillo protector continuo
- Protección de la superficie de los arañazos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|270 x 261 x 177
Campos de aplicación
- Vehículos
- Para limpiar motos y scooters.
- Autocaravanas
- Invernaderos
