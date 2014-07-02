Cepillo suave para grandes superfies

Cepillo suave para limpiar áreas extensas, por ej. Coches, caravanas, botes, invernaderos o persianas enrollables). El ancho de trabajo de 248 mm garantiza una buena cobertura.

El cepillo suave con un ancho de 248 mm es ideal para limpiar grandes áreas: invernaderos, patios, camionetas, autos grandes, caravanas y grandes persianas. Además de un poder de limpieza superior, las cerdas suaves son amables con los materiales a lavar. El anillo protector externo protege las superficies contra rayaduras. Incluye una tuerca de unión para la conexión segura de la pistola rociadora, la almohadilla de goma elimina la suciedad pegada; tiene una agarradera ergonómica para facilitar su uso. En resumen: la solución ideal para limpiar grandes áreas alrededor de la casa y el jardín. Cepillo suave adecuado para todas las hidrolavadoras Kärcher de K 2 a K 5.

Características y ventajas
Ancho útil de 248 mm
  • Buen rendimiento de superficie, ideal para limpiar superficies de mayor tamaño.
Cepillo esponjoso de goma
  • Eliminación de la suciedad incrustada
Aplicación del detergente
  • Mejor desprendimiento de la suciedad y limpieza eficaz.
Cerdas blandas cuidadosas con las superficies
  • Limpieza cuidadosa y suave de superficies delicadas
Anillo protector continuo
  • Protección de la superficie de los arañazos.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Peso (kg) 0,3
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,5
Dimensiones (l × a × h). (mm) 270 x 261 x 177
Videos
Campos de aplicación
  • Vehículos
  • Para limpiar motos y scooters.
  • Autocaravanas
  • Invernaderos
