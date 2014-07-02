El cepillo suave con un ancho de 248 mm es ideal para limpiar grandes áreas: invernaderos, patios, camionetas, autos grandes, caravanas y grandes persianas. Además de un poder de limpieza superior, las cerdas suaves son amables con los materiales a lavar. El anillo protector externo protege las superficies contra rayaduras. Incluye una tuerca de unión para la conexión segura de la pistola rociadora, la almohadilla de goma elimina la suciedad pegada; tiene una agarradera ergonómica para facilitar su uso. En resumen: la solución ideal para limpiar grandes áreas alrededor de la casa y el jardín. Cepillo suave adecuado para todas las hidrolavadoras Kärcher de K 2 a K 5.