RM 33, 20l

Potente limpiador a fondo líquido para la eliminación de suciedad extrema de aceites, grasas, alquitrán, hollín y resinas, así como glaseados de azúcar a fuego.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del bidón (l) 20
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Valor pH 13
Peso con embalaje incluido. (kg) 26,6
Propiedades
  • Eficaz detergente para limpiadora de alta presión
  • Elimina la suciedad incrustada de aceite, grasa, alquitrán, hollín y resina
  • Especialmente idóneo para suciedades típicas de alimentos, como resinas, coberturas de azúcar, grasa, etc.
  • Actúa rápidamente
  • Ideal para la limpieza de superficies de acero inoxidable y cerámica
  • Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
  • El aceite / agua se separa con rapidez en el separador de aceite (precipitación fácil = asf)
  • Sin NTA
  • Sin fosfatos
RM 33, 20l
RM 33, 20l
RM 33, 20l
RM 33, 20l
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
  • Indicación de advertencia Peligro
  • H290 Puede ser corrosiva para los metales
  • H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares
  • P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
  • P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
  • P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
  • P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
  • P405 Guardar bajo llave.
  • P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.
Campos de aplicación
  • Instalación de ahumado, parrilla y asador
  • Cocina industrial
Accesorios
Created with AI (artificial intelligence)

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Información Legal
Información de la Tienda en Línea
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