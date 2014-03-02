RM 33, 20l
Potente limpiador a fondo líquido para la eliminación de suciedad extrema de aceites, grasas, alquitrán, hollín y resinas, así como glaseados de azúcar a fuego.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño del bidón (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Valor pH
|13
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|26,6
Propiedades
- Eficaz detergente para limpiadora de alta presión
- Elimina la suciedad incrustada de aceite, grasa, alquitrán, hollín y resina
- Especialmente idóneo para suciedades típicas de alimentos, como resinas, coberturas de azúcar, grasa, etc.
- Actúa rápidamente
- Ideal para la limpieza de superficies de acero inoxidable y cerámica
- Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
- El aceite / agua se separa con rapidez en el separador de aceite (precipitación fácil = asf)
- Sin NTA
- Sin fosfatos
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
- Indicación de advertencia Peligro
- H290 Puede ser corrosiva para los metales
- H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
- P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
- P405 Guardar bajo llave.
- P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Instalación de ahumado, parrilla y asador
- Cocina industrial