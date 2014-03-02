RM 55 ASF, 10l
Detergente para limpieza profunda. Elimina la suciedad de aceites, grasas y alquitrán. Respeta las superficies. Particularmente indicado para limpieza de fachadas, vehículos, maquinaria, etc
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño del bidón (l)
|10
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Valor pH
|10
|Peso (kg)
|10,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|10,9
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|290 x 230 x 190
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Transporte y maquinaria
- Lavado del motor y del vehículo
- Lavado de piezas
- Limpieza de fachadas
- Superficies textiles