RM 55 ASF, 10l

Detergente para limpieza profunda. Elimina la suciedad de aceites, grasas y alquitrán. Respeta las superficies. Particularmente indicado para limpieza de fachadas, vehículos, maquinaria, etc

Especificaciones

Tamaño del bidón (l) 10
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Valor pH 10
Peso (kg) 10,1
Peso con embalaje incluido. (kg) 10,9
Dimensiones (l × a × h). (mm) 290 x 230 x 190
Campos de aplicación
  • Transporte y maquinaria
  • Lavado del motor y del vehículo
  • Lavado de piezas
  • Limpieza de fachadas
  • Superficies textiles
Accesorios