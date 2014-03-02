RM 55 ASF, 2.5l

Detergente para limpieza profunda. Elimina la suciedad de aceites, grasas y alquitrán. Respeta las superficies. Particularmente indicado para limpieza de fachadas, vehículos, maquinaria, etc

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del bidón (l) 2,5
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 4
Valor pH 10
Peso (kg) 2,5
Peso con embalaje incluido. (kg) 2,9
Dimensiones (l × a × h). (mm) 129 x 127 x 300
Campos de aplicación
  • Transporte y maquinaria
  • Lavado del motor y del vehículo
  • Lavado de piezas
  • Limpieza de fachadas
  • Superficies textiles