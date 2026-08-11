Brzi punjač od 18 V puni 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power zamenjivu bateriju sa inovativnom Real Time tehnologijom do 80% za samo 94 minuta. Kärcher Battery Power 18/50 Starter Kit se može koristiti u svim uređajima iz Kärcher baterijske platforme od 18 V.