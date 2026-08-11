Starter kit Battery Power 18/50
Obuhvata 18 V / 5,0 Ah Battery Power zamenjivu bateriju i 18 V brzi punjač: Battery Power 18/50 Starter Kit za upotrebu u svim uređajima iz Kärcher baterijske platforme od 18 V.
Brzi punjač od 18 V puni 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power zamenjivu bateriju sa inovativnom Real Time tehnologijom do 80% za samo 94 minuta. Kärcher Battery Power 18/50 Starter Kit se može koristiti u svim uređajima iz Kärcher baterijske platforme od 18 V.
Obeležja i prednosti
Inovativna Real Time tehnologijaLCD displej u svakom trenutku prikazuje preostalo vreme za rad, preostalo vreme punjenja i nivo napunjenosti.
18 V Kärcher Battery Power zamenljiva baterijaKompatibilan sa svim uređajima s akumulatorske platforme Kärcher 18 V.
Brzi punjač od 18 VPunjenje baterije od 18 V, kapaciteta 5,0 Ah Kärcher Battery Power do 80% traje 94 minuta.
Snažne litijum-jonske ćelije
- Garantovano ujednačene performanse bez spontanog pražnjenja i efekta memorije.
Automatski režim skladištenja
- Produžava vek trajanja ćelija.
IPX5 zaštita – zaštita od nekontrolisanog prskanja vode
- Bezbedna zaštita tokom korišćenja sa mlazom vode.
Efikasno upravljanje temperaturom
- Vrhunske performanse zahvaljujući efikasnom akumuliranju toplote i inteligentnom upravljanju baterijom.
Inteligentan nadzor ćelije
- Štiti akumulator od preopterećenja, pregrevanja i dubokog pražnjenja.
Zidni držač
- Za čisto pričvršćivanje punjača na zid.
Robusno kućište
- Kärcher kućišta akumulatora su posebno otporna na udare.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 18 V
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|18
|Zapremina (Ah)
|5
|vreme punjenja baterije na brzom punjaču
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Akumulator Battery Power 18 V/5,0 Ah:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
|Struja punjenja (A)
|2,5
|Napon (napajanje punjača baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz)
|50 - 60
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|1,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|184 x 133 x 147
Scope of supply
- Baterija: Baterija 18 V / 5,0 Ah Battery Power (1 kom.)
- Punjač baterije: Brzi Battery Power punjač od 18 V (1 kom.)
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