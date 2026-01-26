HGE 18-50 Battery Set
Baterija i brzi punjač su obuhvaćeni: baterijski trimer za živu ogradu HGE 18-50 Battery Set. Njegova u 180° rotirajuća drška i čistač odrezanih grančica omogućavaju udobno rezanje ograde.
Nema više zamaranja ramena i ruku tokom rada: Zahvaljujući u 180° rotirajućoj dršci, baterijski trimer za živu ogradu HGE 18-50 Battery Set pruža udoban radni položaj u svakom trenutku, kao na primer prilikom vertikalnih rezova. Osim toga, baterijski trimer za živu ogradu ima brojne praktične funkcije. Sigurnosni prekidač koji se uključuje dvema rukama sprečava nenamerno pokretanje uređaja. Funkcijom testerisanja mogu se s lakoćom odrezati i deblje grane. Čistač odrezanih grančica ne dozvoljava da one slete u živu ogradu, već se njime mogu odgurnuti da padnu na zemlju. Oštrica baterijskog trimera za živu ogradu je dijamantski naoštrena i zato za sobom ostavlja precizne rezultate sečenja. Dodatna zaštitna navlaka sa integrisanom ušicom za odlaganje štiti zidove, pod i samu oštricu od oštećivanja – a omogućava odlaganje na zidu za uštedu prostora. Isporučuje se s jednim akumulatorom i brzim punjačem.
Obeležja i prednosti
Obrtna ručkaDrška se može okretati za 180° u više stepena radi udobnog položaja pri radu.
Metla za posečeni materijalPraktično prebacuje orezani materijal, koji bi on inače pao u živu ogradu, na tlo pored korisnika.
Funkcija sečenja testeromPosebno praktičan kod žive ograde sa pojedinačno debljim granama.
Nož izbrušen dijamantom
- Ovaj nož obezbeđuje precizan rezultat rezanja.
Ergonomski dizajn ručke
- Za prijatnije i bezbednije držanje čak i pri dužim radovima.
Zaštita vođice
- Štiti nož i sprečava oštećenja zgrada i zemljišta.
- Sa integrisanom ušicom za praktično skladištenje na zidu.
2-ručni sigurnosni prekidač
- Protiv nenamernog pokretanja makaza za živu ogradu.
Kärcher Battery Power platforma od 18 V
- Tehnologija realnog vremena sa LCD displejem baterije: preostalo vreme rada, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije.
- Dugotrajne i snažne zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
- Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 18 V.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 18 V
|Dužina reza (cm)
|50
|Razmak između zuba (mm)
|22
|Regulacija brzine
|ne
|Brzina noževa (rezovi/min)
|2700
|Vrsta sečiva
|perforirano, dijamantom oštreno
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|18
|Zapremina (Ah)
|2,5
|Snaga po punjenju akumulatorske baterije* (m)
|max. 325 (2,5 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 40 (2,5 Ah)
|Vreme punjenja baterije na brzom punjaču 80% / 100% (min)
|44 / 83
|Struja punjenja (A)
|2,5
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|2,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|970 x 213 x 188
* Visina žive ograde: 1 m, jednostrani rez
Scope of supply
- Variant: Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
- Punjač baterije: Brzi Battery Power punjač od 18 V (1 kom.)
- Štitnik za nož
- Metla za posečeni materijal
Oprema
- Drška: rotirajuća
- Funkcija sečenja testerom
- Zaštita vođice
- Kuka za vešanje
Videos
Područja primene
- Žive ograde, grmovi
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.