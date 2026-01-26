Nema više zamaranja ramena i ruku tokom rada: Zahvaljujući u 180° rotirajućoj dršci, baterijski trimer za živu ogradu HGE 18-50 Battery Set pruža udoban radni položaj u svakom trenutku, kao na primer prilikom vertikalnih rezova. Osim toga, baterijski trimer za živu ogradu ima brojne praktične funkcije. Sigurnosni prekidač koji se uključuje dvema rukama sprečava nenamerno pokretanje uređaja. Funkcijom testerisanja mogu se s lakoćom odrezati i deblje grane. Čistač odrezanih grančica ne dozvoljava da one slete u živu ogradu, već se njime mogu odgurnuti da padnu na zemlju. Oštrica baterijskog trimera za živu ogradu je dijamantski naoštrena i zato za sobom ostavlja precizne rezultate sečenja. Dodatna zaštitna navlaka sa integrisanom ušicom za odlaganje štiti zidove, pod i samu oštricu od oštećivanja – a omogućava odlaganje na zidu za uštedu prostora. Isporučuje se s jednim akumulatorom i brzim punjačem.