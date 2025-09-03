HGE 18-50 Battery

Opremljen u 180° rotirajućom drškom i praktičnim čistačem odrezanih grančica: moćni baterijski HGE 18-50 Battery trimer za živu ogradu poslove čini udobnim, bezbednim i preciznim.

Uz u 180° rotirajuću dršku i praktični čistač odrezanih grančica Kärcher HGE 18-50 bežičnog trimera za živu ogradu trimovanje žive ograde je lako i bezbedno, a njime se može orezivati i drugo bilje u bašti. Dijamantski naoštreno sečivo dužine 50 cm postiže precizne rezultate, dok sistem protiv zaglavljivanja sprečava blokiranje oštrice. Uređajem je zgodno raditi zahvaljujući maloj težini i rotirajućoj dršci koja sprečava zamaranje ruku i ramena tokom vertikalnih rezova. Postoji i funkcija testerisanja koja olakšava rezanje debljih grana, dok ugrađena zaštitna navlaka čuva ivice zidova. Čistač odrezanih grančica olakšava uklanjanje orezanih grančica kako one ne bi upale u žbun. Iz bezbednosnih razloga, sigurnosni prekidač koji se uključuje dvema rukama sprečava slučajno pokretanje uređaja. Kompatibilan je sa Kärcher 18 V baterijama od 2,5 Ah ili 5,0 Ah, a odlikuje ga i LCD ekran koji vas obaveštava o raspoloživom kapacitetu baterije za šišanje žive ograde.

Obeležja i prednosti
HGE 18-50 Battery: Obrtna ručka
Obrtna ručka
Drška se može okretati za 180° u više stepena radi udobnog držanja pri radu.
HGE 18-50 Battery: Metla za posečeni materijal
Metla za posečeni materijal
Praktično prebacuje orezani materijal, koji bi on inače pao u živu ogradu, na tlo pored korisnika.
HGE 18-50 Battery: Funkcija sečenja testerom
Funkcija sečenja testerom
Posebno praktičan kod žive ograde sa pojedinačno debljim granama.
Nož izbrušen dijamantom
  • Ovaj nož obezbeđuje precizan rezultat rezanja.
Ergonomski dizajn ručke
  • Za prijatnije i bezbednije držanje čak i pri dužim radovima.
Zaštita vođice
  • Štiti nož i sprečava oštećenja zgrada i zemljišta.
  • Sa integrisanom ušicom za praktično skladištenje na zidu.
2-ručni sigurnosni prekidač
  • Protiv nenamernog pokretanja makaza za živu ogradu.
Kärcher Battery Power platforma od 18 V
  • Real Time Technology sa LCD displejom baterije: Preostalo vreme do pražnjenja, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije.
  • Dugotrajne i učinkovite zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
  • Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 18 V.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 18 V
Dužina reza (cm) 50
Razmak između zuba (mm) 22
Regulacija brzine ne
Brzina noževa (rezovi/min) 2700
Vrsta sečiva perforirano, dijamantom oštreno
Tip baterije Litijum jonska akumulatorska baterija
Napon (V) 18
Snaga po punjenju akumulatorske baterije* (m) max. 325 (2,5 Ah) / max. 650 (5,0 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije (min) max. 40 (2,5 Ah) / max. 80 (5,0 Ah)
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 2,9
Težina sa ambalažom (kg) 4,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 970 x 213 x 188

* Visina žive ograde: 1 m, jednostrani rez

Scope of supply

  • Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Štitnik za nož
  • Metla za posečeni materijal

Oprema

  • Drška: rotirajuća
  • Funkcija sečenja testerom
  • Zaštita vođice
  • Kuka za vešanje
