HGE 18-50 Battery
Opremljen u 180° rotirajućom drškom i praktičnim čistačem odrezanih grančica: moćni baterijski HGE 18-50 Battery trimer za živu ogradu poslove čini udobnim, bezbednim i preciznim.
Uz u 180° rotirajuću dršku i praktični čistač odrezanih grančica Kärcher HGE 18-50 bežičnog trimera za živu ogradu trimovanje žive ograde je lako i bezbedno, a njime se može orezivati i drugo bilje u bašti. Dijamantski naoštreno sečivo dužine 50 cm postiže precizne rezultate, dok sistem protiv zaglavljivanja sprečava blokiranje oštrice. Uređajem je zgodno raditi zahvaljujući maloj težini i rotirajućoj dršci koja sprečava zamaranje ruku i ramena tokom vertikalnih rezova. Postoji i funkcija testerisanja koja olakšava rezanje debljih grana, dok ugrađena zaštitna navlaka čuva ivice zidova. Čistač odrezanih grančica olakšava uklanjanje orezanih grančica kako one ne bi upale u žbun. Iz bezbednosnih razloga, sigurnosni prekidač koji se uključuje dvema rukama sprečava slučajno pokretanje uređaja. Kompatibilan je sa Kärcher 18 V baterijama od 2,5 Ah ili 5,0 Ah, a odlikuje ga i LCD ekran koji vas obaveštava o raspoloživom kapacitetu baterije za šišanje žive ograde.
Obeležja i prednosti
Obrtna ručkaDrška se može okretati za 180° u više stepena radi udobnog držanja pri radu.
Metla za posečeni materijalPraktično prebacuje orezani materijal, koji bi on inače pao u živu ogradu, na tlo pored korisnika.
Funkcija sečenja testeromPosebno praktičan kod žive ograde sa pojedinačno debljim granama.
Nož izbrušen dijamantom
- Ovaj nož obezbeđuje precizan rezultat rezanja.
Ergonomski dizajn ručke
- Za prijatnije i bezbednije držanje čak i pri dužim radovima.
Zaštita vođice
- Štiti nož i sprečava oštećenja zgrada i zemljišta.
- Sa integrisanom ušicom za praktično skladištenje na zidu.
2-ručni sigurnosni prekidač
- Protiv nenamernog pokretanja makaza za živu ogradu.
Kärcher Battery Power platforma od 18 V
- Real Time Technology sa LCD displejom baterije: Preostalo vreme do pražnjenja, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije.
- Dugotrajne i učinkovite zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
- Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 18 V.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 18 V
|Dužina reza (cm)
|50
|Razmak između zuba (mm)
|22
|Regulacija brzine
|ne
|Brzina noževa (rezovi/min)
|2700
|Vrsta sečiva
|perforirano, dijamantom oštreno
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|18
|Snaga po punjenju akumulatorske baterije* (m)
|max. 325 (2,5 Ah) / max. 650 (5,0 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 40 (2,5 Ah) / max. 80 (5,0 Ah)
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|2,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|4,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|970 x 213 x 188
* Visina žive ograde: 1 m, jednostrani rez
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Štitnik za nož
- Metla za posečeni materijal
Oprema
- Drška: rotirajuća
- Funkcija sečenja testerom
- Zaštita vođice
- Kuka za vešanje
Područja primene
- Žive ograde, grmovi
Pribor
