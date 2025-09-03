Uz u 180° rotirajuću dršku i praktični čistač odrezanih grančica Kärcher HGE 18-50 bežičnog trimera za živu ogradu trimovanje žive ograde je lako i bezbedno, a njime se može orezivati i drugo bilje u bašti. Dijamantski naoštreno sečivo dužine 50 cm postiže precizne rezultate, dok sistem protiv zaglavljivanja sprečava blokiranje oštrice. Uređajem je zgodno raditi zahvaljujući maloj težini i rotirajućoj dršci koja sprečava zamaranje ruku i ramena tokom vertikalnih rezova. Postoji i funkcija testerisanja koja olakšava rezanje debljih grana, dok ugrađena zaštitna navlaka čuva ivice zidova. Čistač odrezanih grančica olakšava uklanjanje orezanih grančica kako one ne bi upale u žbun. Iz bezbednosnih razloga, sigurnosni prekidač koji se uključuje dvema rukama sprečava slučajno pokretanje uređaja. Kompatibilan je sa Kärcher 18 V baterijama od 2,5 Ah ili 5,0 Ah, a odlikuje ga i LCD ekran koji vas obaveštava o raspoloživom kapacitetu baterije za šišanje žive ograde.