Zahvaljujući maloj težini akumulatorskih makaza za živu ogradu HGE 18-45 Battery, nema zamaranja ramena i ruku, a uz to se štedi i energija. Nož izbrušen dijamantom obezbeđuje precizan rezultat rezanja, dok ergonomski dizajn drške omogućava udobno i bezbedno rukovanje. Osim toga, 2-ručni sigurnosni prekidač štiti od nenamernog pokretanja makaza za živu ogradu.