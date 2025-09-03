HGE 18-45 Battery

Mala težina za rad bez napora i trošenja snage: akumulatorske makaze za živu ogradu HGE 18-45 Battery sa noževima izbrušeni dijamantom za precizan rezultat rezanja.

Zahvaljujući maloj težini akumulatorskih makaza za živu ogradu HGE 18-45 Battery, nema zamaranja ramena i ruku, a uz to se štedi i energija. Nož izbrušen dijamantom obezbeđuje precizan rezultat rezanja, dok ergonomski dizajn drške omogućava udobno i bezbedno rukovanje. Osim toga, 2-ručni sigurnosni prekidač štiti od nenamernog pokretanja makaza za živu ogradu.

Obeležja i prednosti
HGE 18-45 Battery: Mala težina
Mala težina
Ni pri dužim radovima ne dolazi do zamora ramena i ruku.
HGE 18-45 Battery: Nož izbrušen dijamantom
Nož izbrušen dijamantom
Ovaj nož obezbeđuje precizan rezultat rezanja.
HGE 18-45 Battery: Ergonomski dizajn ručke
Ergonomski dizajn ručke
Za prijatnije i bezbednije držanje čak i pri dužim radovima.
2-ručni sigurnosni prekidač
  • Protiv nenamernog pokretanja makaza za živu ogradu.
Kärcher Battery Power platforma od 18 V
  • Real Time Technology sa LCD displejom baterije: Preostalo vreme do pražnjenja, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije.
  • Dugotrajne i učinkovite zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
  • Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 18 V.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Akumulatorska platforma Akumulatorska platforma od 18 V
Dužina reza (cm) 45
Razmak između zuba (mm) 18
Regulacija brzine ne
Brzina noževa (rezovi/min) 2700
Vrsta sečiva perforirano, dijamantom oštreno
Tip baterije Litijum jonska akumulatorska baterija
Napon (V) 18
Snaga po punjenju akumulatorske baterije* (m) max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5,0 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije (min) max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 2,7
Težina sa ambalažom (kg) 3,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 895 x 243 x 171

* Visina žive ograde: 1 m, jednostrani rez

Scope of supply

  • Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
  • Štitnik za nož
Područja primene
  • Žive ograde, grmovi
