HGE 18-45 Battery
Mala težina za rad bez napora i trošenja snage: akumulatorske makaze za živu ogradu HGE 18-45 Battery sa noževima izbrušeni dijamantom za precizan rezultat rezanja.
Zahvaljujući maloj težini akumulatorskih makaza za živu ogradu HGE 18-45 Battery, nema zamaranja ramena i ruku, a uz to se štedi i energija. Nož izbrušen dijamantom obezbeđuje precizan rezultat rezanja, dok ergonomski dizajn drške omogućava udobno i bezbedno rukovanje. Osim toga, 2-ručni sigurnosni prekidač štiti od nenamernog pokretanja makaza za živu ogradu.
Obeležja i prednosti
Mala težinaNi pri dužim radovima ne dolazi do zamora ramena i ruku.
Nož izbrušen dijamantomOvaj nož obezbeđuje precizan rezultat rezanja.
Ergonomski dizajn ručkeZa prijatnije i bezbednije držanje čak i pri dužim radovima.
2-ručni sigurnosni prekidač
- Protiv nenamernog pokretanja makaza za živu ogradu.
Kärcher Battery Power platforma od 18 V
- Real Time Technology sa LCD displejom baterije: Preostalo vreme do pražnjenja, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije.
- Dugotrajne i učinkovite zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
- Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 18 V.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 18 V
|Dužina reza (cm)
|45
|Razmak između zuba (mm)
|18
|Regulacija brzine
|ne
|Brzina noževa (rezovi/min)
|2700
|Vrsta sečiva
|perforirano, dijamantom oštreno
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|18
|Snaga po punjenju akumulatorske baterije* (m)
|max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5,0 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|2,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|3,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|895 x 243 x 171
* Visina žive ograde: 1 m, jednostrani rez
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Štitnik za nož
Područja primene
- Žive ograde, grmovi
Pribor
