Baterijski trimer za živu ogradu HGE 18-45 Battery Set je neverovatno lagan, što pruža lak rad bez zamaranja ramena i ruku. Ergonomska drška korišćenje čini udobnim i bezbednim. Dijamantski naoštrena oštrica pruža precizne rezultate rezanja. Uz to, nenamerno pokretanje bežičnog trimera za živu ogradu je sprečeno zahvaljujući sigurnosnom prekidaču koji se uključuje dvema rukama. Isporukom su obuhvaćeni jedna baterija i punjač baterije.