HGE 18-45 Battery Set
Isporučuje se u kompletu sa baterijom i punjačem baterije: baterijski trimer za živu ogradu HGE 18-45 Battery Set. Energetska ušteda zahvaljujući maloj težini i preciznom rezu pomoću dijamantski naoštrene oštrice.
Baterijski trimer za živu ogradu HGE 18-45 Battery Set je neverovatno lagan, što pruža lak rad bez zamaranja ramena i ruku. Ergonomska drška korišćenje čini udobnim i bezbednim. Dijamantski naoštrena oštrica pruža precizne rezultate rezanja. Uz to, nenamerno pokretanje bežičnog trimera za živu ogradu je sprečeno zahvaljujući sigurnosnom prekidaču koji se uključuje dvema rukama. Isporukom su obuhvaćeni jedna baterija i punjač baterije.
Obeležja i prednosti
Mala težinaNi pri dužim radovima ne dolazi do zamora ramena i ruku.
Nož izbrušen dijamantomOvaj nož obezbeđuje precizan rezultat rezanja.
Ergonomski dizajn ručkeZa prijatnije i bezbednije držanje čak i pri dužim radovima.
2-ručni sigurnosni prekidač
- Protiv nenamernog pokretanja makaza za živu ogradu.
Kärcher Battery Power platforma od 18 V
- Tehnologija realnog vremena sa LCD displejem baterije: preostalo vreme rada, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije.
- Dugotrajne i snažne zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
- Izmenljiva baterija se može koristiti i u drugim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 18 V.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 18 V
|Dužina reza (cm)
|45
|Razmak između zuba (mm)
|18
|Regulacija brzine
|ne
|Brzina noževa (rezovi/min)
|2700
|Vrsta sečiva
|perforirano, dijamantom oštreno
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|18
|Zapremina (Ah)
|2,5
|Snaga po punjenju akumulatorske baterije* (m)
|max. 250 (2,5 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 35 (2,5 Ah)
|Vreme punjenja baterije na standardnom punjaču (min)
|300
|Struja punjenja (A)
|0,5
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|2,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|4,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|895 x 243 x 171
* Visina žive ograde: 1 m, jednostrani rez
Scope of supply
- Variant: Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
- Punjač baterije: Standardni Battery Power punjač od 18 V (1 kom.)
- Štitnik za nož
Područja primene
- Žive ograde, grmovi
Pribor
