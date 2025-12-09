泡沫噴罐0.3公升
泡沫噴罐產生的強大泡沫，可易於清洗所有的表面，如汽機車的烤漆、玻璃或石材。容積：0.3公升。
具有超強泡沫的泡沫噴嘴可輕鬆清潔各種類型的表面，例如油漆、玻璃或石頭、汽車、溫室、花園家具、外牆、樓梯、旅行車、小路、牆壁、百葉窗、露台、驅動器等的理想選擇。容器0.3升。將清潔劑直接填充到泡沫噴罐中，然後連接到噴槍。適用於所有K2 – K7系列家用高壓清洗機。
特點和好處
輕鬆更換各種RM清潔劑
- 特別對使用者友善
強大的濃密的泡沫
- 輕鬆清潔所有表面
透明的清潔劑容器
- 內容物始終可見。
技術規格
|顏色
|無煙煤色 (深灰色)
|重量(公斤) (kg)
|0.1
|重量(包裝後公斤) (kg)
|0.2
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|93 x 201 x 120
|相容性
|零售家用轉接器M(2.643-950.0)適用於舊款高壓槍把2010前轉接新款噴桿或配件用(包含gun M, 96, 97)
應用範圍
- 汽車
- 溫室
- 清潔機車與輕型機車
- 陽台
- 百葉窗 / 捲簾
- 路徑
- （庭院）入口、車道
- 花園圍牆與石牆
- 移動式房屋