泡沫噴罐0.3公升

泡沫噴罐產生的強大泡沫，可易於清洗所有的表面，如汽機車的烤漆、玻璃或石材。容積：0.3公升。

具有超強泡沫的泡沫噴嘴可輕鬆清潔各種類型的表面，例如油漆、玻璃或石頭、汽車、溫室、花園家具、外牆、樓梯、旅行車、小路、牆壁、百葉窗、露台、驅動器等的理想選擇。容器0.3升。將清潔劑直接填充到泡沫噴罐中，然後連接到噴槍。適用於所有K2 – K7系列家用高壓清洗機。

特點和好處
輕鬆更換各種RM清潔劑
  • 特別對使用者友善
強大的濃密的泡沫
  • 輕鬆清潔所有表面
透明的清潔劑容器
  • 內容物始終可見。

技術規格

技術規格

顏色 無煙煤色 (深灰色)
重量(公斤) (kg) 0.1
重量(包裝後公斤) (kg) 0.2
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 93 x 201 x 120
相容性 零售家用轉接器M(2.643-950.0)適用於舊款高壓槍把2010前轉接新款噴桿或配件用(包含gun M, 96, 97)
應用範圍
  • 汽車
  • 溫室
  • 清潔機車與輕型機車
  • 陽台
  • 百葉窗 / 捲簾
  • 路徑
  • （庭院）入口、車道
  • 花園圍牆與石牆
  • 移動式房屋
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

德國凱馳官方社群
SSL安全性
© 2026 KÄRCHER 凱馳｜全球智慧清潔解決方案領導品牌