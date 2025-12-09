PS 30 強力地面清洗刷
PS 30強力地面清洗刷具有三個的高壓噴頭，可有效清除各種表面上的頑固污垢，同時節省時間。樓梯和邊緣的理想選擇。包括整合在刷頭的吸水膠條，以刮除髒水。
PS 30強力地面清洗刷可在各種表面上提供出色的清潔效果。這通過三個高壓噴嘴來確保，這些噴嘴可以鬆開甚至頑固的污垢。這使PS 30成為可靠清潔中小型區域（如樓梯和邊緣）的理想輔助工具。刷頭可以旋轉360°清潔難以觸及的區域。清潔後，可用集成的污物刮板刮平所有光滑的表面。這樣可以迅速去除多餘的髒水，並使表面立即可供再次使用。高壓噴射和手動刷壓的結合，以及由此產生的清潔性能，勝過所有標準洗滌塔，並且可以與所有KärcherK 2至K 7級高壓清洗機結合使用。
特點和好處
整合三個高壓噴頭高壓清洗有絕佳的結果
整合可更換的刮水條快速移除髒水與更換刮水條
清洗刷頭可以360度旋轉讓很難清洗的區域更容易處理
毛料圈
- 避免噴水
緊湊設計
- 高移動力，緊湊設計清洗角落牆邊不會噴濺
高壓強力清洗
- 在不同種類的表面上難除的汙垢都可以可靠的移除
結合高壓沖洗與刷壓
- 比較傳統的拖地效果更好
技術規格
|顏色
|黑色
|重量(公斤) (kg)
|0.9
|重量(包裝後公斤) (kg)
|1.2
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|744 x 293 x 769
影片
應用範圍
- 樓梯
- 陽台
- 庭院
- 花園圍牆與石牆
- 路徑
- （庭院）入口、車道