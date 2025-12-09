PS 30強力地面清洗刷可在各種表面上提供出色的清潔效果。這通過三個高壓噴嘴來確保，這些噴嘴可以鬆開甚至頑固的污垢。這使PS 30成為可靠清潔中小型區域（如樓梯和邊緣）的理想輔助工具。刷頭可以旋轉360°清潔難以觸及的區域。清潔後，可用集成的污物刮板刮平所有光滑的表面。這樣可以迅速去除多餘的髒水，並使表面立即可供再次使用。高壓噴射和手動刷壓的結合，以及由此產生的清潔性能，勝過所有標準洗滌塔，並且可以與所有KärcherK 2至K 7級高壓清洗機結合使用。