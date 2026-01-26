Струйная трубка Vario Power VP 145 для К 4 - К 5

Струйная трубка Vario Power VP 145 для аппаратов высокого давления классов К 4 - К 5. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.

Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника. Идеально подходит для чистки небольших участков вокруг дома и в саду, например, стен, дорожек, заборов и автомобилей. Подходит для всех моек высокого давления Керхер классов К 4 - К5.

Особенности и преимущества
Плавная регулировка
  • Давление регулируется в зависимости от задач очистки
Режим низкого давления для подачи чистящих средств
  • Безупречная регулировка давления - от низкого для подачи чистящего средства до высокого
Экономия времени
  • Исключается необходимость в замене струйных трубок.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,228
Вес (с упаковкой) (кг) 0,286
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 448 x 46 x 46

Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

Совместимая техника
Области применения
  • Мойка автомобилей
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Фасады
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Очистка дорожек
  • Изгороди
