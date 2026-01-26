Аккумуляторный электровеник KB 5
Для эффективной промежуточной уборки: аккумуляторный электровеник KB 5, занимающий минимум места, мгновенно подготавливаемый к работе и обеспечивающий тщательную очистку пола.
Аккумуляторный электровеник KB 5 – идеальное решение для промежуточной уборки твердых и ковровых напольных покрытий. Легкий и компактный аппарат, оснащенный литий-ионным аккумулятором и универсальной щеткой, эффективно удаляет с пола любой мусор. Благодаря двойному шарниру им можно легко очистить лестницы, участки пола в углах, вдоль стен, под стульями и другой мебелью. При этом аппарат очень удобен в обращении: при проведении уборки не требуется нагибаться, включение и выключение осуществляются автоматически, а контейнер для мусора легко извлекается с боковой стороны.
Особенности и преимущества
Адаптивная Технология уборки Керхер (Karcher Adaptive Cleaning System)Надежно устраняет грязь на твердых и ковровых напольных покрытиях Инновационная адаптивная система для оптимального режима уборки Оптимизированная внутренняя геометрия для оптимального подметания и заполнения контейнера.
Контейнер для мусора легко вынимается и вставляется обратноБыстрая и легкая гигиеничная утилизация мусора без контакта с пылью.
Поворотный шарнирУдобная регулируемая рукоятка Маневренность Удобная уборка между стульями и под мебелью
Автоматическое включение
- Легко включается и выключается.
- Быстрый и простой в использовании
- Уборка без наклонов
Универсальная щетка
- Для оптимальной уборки мусора как с твердых, так и с ковровых покрытий
- Легкая уборка волос и шерсти животных
- Подметание близко к краям
Универсальную щетку просто снять и заменить
- Управление одной рукой
- Простота очистки универсальной щетки
Литий-ионный аккумулятор
- Время работы от одного заряда на твердых покрытиях - 30 мин.
- Без "эффекта запоминания"
- Всегда готов к использованию
Хранение с экономией места
- Для компактного хранения
- Аккумуляторный электровеник может храниться там, где удобно
Возможность «парковки»
- Электровеник можно легко оставить при небольших перерывах в работе
Малый вес
- Легкая транспортировка и маневрирование
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Рабочая ширина универсальной щетки (мм)
|210
|Объем мусоросборника (мл)
|370
|Напряжение аккумулятора (В)
|3,6
|Время работы от одного заряда на твердых покрытиях (мин)
|30
|Время работы от одного заряда на ковровых покрытиях (мин)
|20
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Напряжение (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|0,8
|Масса с аккумулятором (кг)
|1,2
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,476
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|215 x 230 x 1120
Комплектация
- Зарядное устройство
Оснащение
- Универсальная щетка: съемная
Видео
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Ковры
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
- Лестницы
Запчасти для KB 5
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.