При своей компактной конструкции аппарат WD 2 Plus V-12/4/18/C впечатляет высокой силой всасывания и энергоэффективностью – потребляемая мощность составляет лишь 1000 Вт. Он гарантирует превосходные результаты сбора сухого и влажного мусора как мелких, так и крупных размеров. Этот хозяйственный пылесос оснащен ударопрочным 12-литровым пластиковым мусоросборником, 4-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 1,8 м с прямой рукояткой, насадкой для пола со вставками и фильтр-мешком из нетканого материала. Неразборный патронный фильтр, позволяющий чередовать операции сбора сухого и влажного мусора без замены фильтра, легко присоединяется простым поворотом по часовой стрелке. Кроме того, в аппарате предусмотрена практичная функция выдувания для удаления мусора из мест, не позволяющих собирать его пылесосом. Плоская поверхность моторной части обеспечивает надежную укладку инструментов и различных мелких предметов, а для быстрого и удобного закрепления удлинительных трубок и насадки для пола на время перерывов в работе в отбойнике сформованы специальные держатели. Кроме того, аппарат впечатляет компактностью при хранении, удобством размещения принадлежностей, замками Pull & Push и ручкой эргономичной формы, обеспечивающей удобную переноску.