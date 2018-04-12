Хозяйственный пылесос WD 2 Plus V-12/4/18/C
С функцией выдувания и неразборным патронным фильтром: хозяйственный пылесос Kärcher WD 2 Plus V-12/4/18/C, оснащенный 12-литровым пластиковым мусоросборником, 4-метровым кабелем и всасывающим шлангом длиной 1,8 м.
При своей компактной конструкции аппарат WD 2 Plus V-12/4/18/C впечатляет высокой силой всасывания и энергоэффективностью – потребляемая мощность составляет лишь 1000 Вт. Он гарантирует превосходные результаты сбора сухого и влажного мусора как мелких, так и крупных размеров. Этот хозяйственный пылесос оснащен ударопрочным 12-литровым пластиковым мусоросборником, 4-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 1,8 м с прямой рукояткой, насадкой для пола со вставками и фильтр-мешком из нетканого материала. Неразборный патронный фильтр, позволяющий чередовать операции сбора сухого и влажного мусора без замены фильтра, легко присоединяется простым поворотом по часовой стрелке. Кроме того, в аппарате предусмотрена практичная функция выдувания для удаления мусора из мест, не позволяющих собирать его пылесосом. Плоская поверхность моторной части обеспечивает надежную укладку инструментов и различных мелких предметов, а для быстрого и удобного закрепления удлинительных трубок и насадки для пола на время перерывов в работе в отбойнике сформованы специальные держатели. Кроме того, аппарат впечатляет компактностью при хранении, удобством размещения принадлежностей, замками Pull & Push и ручкой эргономичной формы, обеспечивающей удобную переноску.
Особенности и преимущества
Патронный (картриджный) фильтрДля чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра. Простые установка и отсоединение фильтра путем поворота, без использования дополнительного фиксирующего элемента.
Практичное хранение аксесуаровУдобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой. Хранение аппарата с экономией места.
Практичная функция выдуваПрактичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить Легкое удаление грязи, например с гравийной дорожки.
Флисовый фильтр-мешок
- 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
- Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Панель для укладки мелких предметов
- Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Удобное парковочное положение
- На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
- На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Система блокировки "Pull&Push"
- Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера
Эргономичная ручка для переноски
- Возможность легкой и удобной транспортировки аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1000
|Мощность всасывания (Вт)
|220
|Разрежение (мбар)
|макс. 220
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 43
|Объем мусоросборника (л)
|12
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Цветовая составляющая
|Моторная часть Желтый Контейнер Желтый Отбойник аппарата Желтый
|Длина кабеля (м)
|4
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|74
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,252
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,139
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|349 x 328 x 378
Комплектация
- Длина всасывающего шланга: 1.8 м
- Тип всасывающего шланга: с прямой рукояткой
- Материал всасывающего шланга: Пластик
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
- Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
- Щелевая насадка
- Патронный (картриджный) фильтр: Целлюлоза
- Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.
Оснащение
- Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
- Функция воздуходувки
- Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
- Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
- Пространство для хранения мелких деталей
- Складная ручка для переноски
- Возможность «парковки»
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Ударопрочный бампер по периметру
- Колеса без функции блокировки: 4 шт.
Видео
Области применения
- Террасы
- Интерьер автомобиля
- Гараж
- Уборка в подвале
- Жидкости
- Уборка на входе в дом
- Уборка в мастерской
Принадлежности
Запчасти для WD 2 Plus V-12/4/18/C
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.