Хозяйственный пылесос WD 5 S V-25/5/22
Мощное решение: хозяйственный пылесос Kärcher WD 5 S V-25/5/22, оснащенный 25-литровым мусоросборником из нержавеющей стали, 5-метровым кабелем и всасывающим шлангом длиной 2,2 м, отличается энергоэффективностью и колоссальной силой всасывания.
Хозяйственный пылесос WD 5 S V-25/5/22 оптимально сочетается с входящими в комплект его поставки всасывающим шлангом и переключаемой насадкой для пола, благодаря чему при невысокой потребляемой мощности (1100 Вт) гарантируются превосходные результаты сбора мусора всех видов – сухого или влажного, крупного или мелкого. Аппарат оснащен прочным 25-литровым мусоросборником из нержавеющей стали, 5-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 2,2 м со съемной антистатической рукояткой, переключаемой насадкой для пола, плоским складчатым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Плоский складчатый фильтр позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без затрат времени на замену фильтра, а запатентованная система его быстрого извлечения исключает контакт с грязью. Система очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки, обеспечивает быстрое восстановление полной силы всасывания. Благодаря съемной конструкции рукоятки насадки могут присоединяться непосредственно к всасывающему шлангу, который может компактно и надежно храниться в верхней части аппарата. Для быстрого и удобного закрепления удлинительных трубок и насадки для пола предусмотрены держатели, сформованные в отбойникепылесоса.
Особенности и преимущества
Эффективная очистка фильтраСистема очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки, формирует мощные воздушные импульсы, отделяющие грязь и направляющие ее в мусоросборник. Быстрое восстановления отличной силы всасывания
Уникальная запатентованная технология съемного фильтраИзвлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из корпуса пылесоса. Возможность сухой и влажной уборки без замены фильтра.
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройстваКомпактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата. Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Флисовый фильтр-мешок
- 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
- Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Практичная функция выдува
- Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
- Легкое удаление грязи, например с гравийной дорожки.
Удобное парковочное положение
- На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
- Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой.
- Быстрое подвешивание соединительного кабеля на встроенном крюке.
Панель для укладки мелких предметов
- Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Съемная ручка
- Возможность присоединения насадок прямо к всасывающему шлангу.
- Простота уборки даже в труднодоступных местах.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1200
|Мощность всасывания (Вт)
|280
|Разрежение (мбар)
|макс. 260
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 70
|Объем мусоросборника (л)
|25
|Материал контейнера для мусора
|з нержавеющей стали
|Цветовая составляющая
|Моторная часть Желтый Контейнер з нержавеющей стали Отбойник аппарата Желтый
|Длина кабеля (м)
|5
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|73
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|8,57
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,945
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|418 x 382 x 646
Комплектация
- Длина всасывающего шланга: 2.2 м
- Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
- Материал всасывающего шланга: Пластик
- Съемная ручка с защитой от электростатических разрядов
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
- Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Насадка для влажной и сухой уборки: перекл.
- Щелевая насадка
- Плоский складчатый фильтр: 1 шт., Целлюлоза
- Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.
Оснащение
- Функция очистки фильтра
- Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
- Функция воздуходувки
- Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
- Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Пространство для хранения мелких деталей
- Удобная ручка для переноски 3-в-1
- Держатель для сетевого кабеля
- Возможность «парковки»
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Ударопрочный бампер по периметру
- Колеса без функции блокировки: 5 шт.
Видео
Области применения
- Уборка при ремонте
- Интерьер автомобиля
- Гараж
- Уборка в мастерской
- Террасы
- Жидкости
- Уборка в подвале
- Уборка на входе в дом
Принадлежности
Запчасти для WD 5 S V-25/5/22
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.