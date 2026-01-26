Мойка высокого давления K 2 Universal Edition с фрезой для стойкой грязи эффективно удаляет загрязнения с различных поверхностей, в том числе ступеней, стен и садового инвентаря. Компактная конструкция обеспечивает удобство в использовании, а вращающаяся струя фрезы для стойкой грязи легко очищает даже сложные загрязнения. Благодаря малому весу и встроенной ручке устройство легко транспортировать. Система Quick Connect позволяет быстро присоединять и отсоединять шланг высокого давления длиной три метра, обеспечивая простой запуск пистолета. Все аксессуары удобно хранятся на корпусе мойки, а для кабеля питания предусмотрен специальный отсек, что помогает избежать беспорядка.