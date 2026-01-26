Минимойка высокого давления K 7 Premium Power Flex Home

Для большей мощности: K 7 Premium Power Flex Home со шлангом PremiumFlex, пистолетом G 180 Q, распылителем Vario Power, катушкой для шланга и Home Kit.

Аппарат высокого давления K 7 Premium Power Flex Home позволяет очищать любые поверхности с подходящим давлением. Оптимальное давление можно легко подобрать благодаря приложению Home & Garden – интегрированная в приложение программа-ассистент помогает пользователю практическими советами для каждой ситуации и каждого объекта очистки — всё для получения идеальных результатов. Аппарат оснащен двигателем с водяным охлаждением, увеличивающим срок службы, рассчитан на частое применение и удаление сильных загрязнений. Пакет оснащения включает пистолет с практичным разъемом Quick Connect, шланг высокого давления PremiumFlex и надежный водяной фильтр для защиты насоса, струйную трубку Vario Power и грязевую фрезу, формирующую вращающуюся точечную струю воды. Трубка Vario Power позволяет легко изменять давление для выполнения разных работ, а грязевая фреза гарантирует устранение даже самых стойких загрязнений. В дополнительные элементы оснащения входят барабан для шланга, система Plug ’n’ Clean для легкой замены емкости с чистящим средством, алюминиевая телескопическая ручка, а также парковочное положение для всегда готовых к использованию принадлежностей. Также в оснащение входит комплектдля дома (Home Kit) с приспособлением для очистки поверхностей T 7 и средством для чистки камня и фасадов 1 л.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 7 Premium Power Flex Home: Телескопическая ручка из высококачественного алюминия
Телескопическая ручка из высококачественного алюминия
Алюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Минимойка высокого давления K 7 Premium Power Flex Home: Шланг высокого давления PremiumFlex
Шланг высокого давления PremiumFlex
Эластичный шланг обеспечивает максимальную гибкость и свободу движений.
Минимойка высокого давления K 7 Premium Power Flex Home: Система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean
Система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean
Быстро, легко и удобно – благодаря системе Plug ’n’ Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
Прекрасный результат очистки
  • Двигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
Производительность (л/ч) макс. 600
Производительность по площади (м²/ч) 60
Температура воды на входе (°C) макс. 60
Потребляемая мощность (кВт) 3
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 17,75
Вес (с упаковкой) (кг) 25,4
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 459 x 330 x 669

Комплектация

  • Набор для очистки дома Home: Приспособление для очистки поверхностей T 7, ср-во для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
  • Пистолет высокого давления: G 180 Q
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 10 м, PremiumFlex
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Струйная трубка Vario Power
  • Встроенный барабан для шланга высокого давления
  • Сетка для принадлежностей
  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
  • Телескопическая ручка
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
  • Террасы
  • Изгороди
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Легковые автомобили.
  • Дома на колесах
  • Велосипеды
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для K 7 Premium Power Flex Home

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
