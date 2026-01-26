Минимойка высокого давления K 7 WCM FJ Home
Минимойка высокого давления K 7 WCM FJ Home с двигателем водяного охлаждения тщательно очистит любые объекты – от террас до автомобилей. Поставляется с насадкой для пенной чистки и комплектом для уборки вокруг дома.
Благодаря впечатляющим параметрам производительности аппарат K 7 WCM FJ Home идеально подходит для частой уборки и устранения сильных загрязнений. Его мощный двигатель водяного охлаждения гарантирует тщательную очистку дорожек, террас, садового инвентаря и даже автомобилей больших размеров. Комплект для уборки вокруг дома включает насадку T-Racer T 7 для очистки поверхностей большой площади без разбрызгивания воды по сторонам и средство для чистки камня и фасадов (1 л). Аппарат укомплектован насадкой для пенной чистки и автомобильным шампунем (1 л), которые гарантируют высочайшую эффективность очистки. Для эффективной и тщательной очистки различных поверхностей в комплект поставки входят струйная трубка Vario Power, позволяющая регулировать давление простым поворотом наконечника, и грязевая фреза, удаляющая особенно стойкие загрязнения вращающейся точечной струей воды. Встроенный фильтр для воды надежно защищает насос от частиц грязи. Все поставляемые с аппаратом принадлежности можно удобно хранить на его корпусе.
Особенности и преимущества
Удобство хранения
Система Quick Connect
Большие колеса
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
|Производительность (л/ч)
|макс. 600
|Производительность по площади (м²/ч)
|60
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 60
|Потребляемая мощность (кВт)
|3
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|17,105
|Вес (с упаковкой) (кг)
|26
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|369 x 355 x 946
Комплектация
- Набор для очистки дома Home: Приспособление для очистки поверхностей T 7, ср-во для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
- Пенная насадка: 0.3 л
- Моющее средство: Автомобільний шампунь "3 в 1" RM 610
- Пистолет высокого давления: G 180 Q
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 10 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Струйная трубка Vario Power
- Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
- Двигатель с водяным охлаждением
- Материал насоса: алюминиевая
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Наружные лестницы
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Легковые автомобили.
- Дома на колесах
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Велосипеды
