Благодаря впечатляющим параметрам производительности аппарат K 7 WCM FJ Home идеально подходит для частой уборки и устранения сильных загрязнений. Его мощный двигатель водяного охлаждения гарантирует тщательную очистку дорожек, террас, садового инвентаря и даже автомобилей больших размеров. Комплект для уборки вокруг дома включает насадку T-Racer T 7 для очистки поверхностей большой площади без разбрызгивания воды по сторонам и средство для чистки камня и фасадов (1 л). Аппарат укомплектован насадкой для пенной чистки и автомобильным шампунем (1 л), которые гарантируют высочайшую эффективность очистки. Для эффективной и тщательной очистки различных поверхностей в комплект поставки входят струйная трубка Vario Power, позволяющая регулировать давление простым поворотом наконечника, и грязевая фреза, удаляющая особенно стойкие загрязнения вращающейся точечной струей воды. Встроенный фильтр для воды надежно защищает насос от частиц грязи. Все поставляемые с аппаратом принадлежности можно удобно хранить на его корпусе.