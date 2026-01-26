Минимойка высокого давления K Silent Anniversary Edition

K Silent Anniversary Edition – сверхтихая и мощная мойка высокого давления в ограниченной цветовой серии со специальными аксессуарами в честь 90-летнего юбилея компании.

Минимойка K Silent Anniversary Edition, выпущенная в честь 90-летия компании Kärcher, представлена в лимитированной цветовой гамме и дополнена специальными аксессуарами. Инновационная бесшумная технология снижает воспринимаемый уровень шума на 50% по сравнению с другими мойками высокого давления аналогичного класса, позволяя комфортно очищать поверхности, не создавая дискомфорта для семьи и соседей. ри распылительные трубки, входящие в комплект, обеспечивают оптимальные настройки для различных задач. Vario Power позволяет точно регулировать давление в зависимости от типа поверхности, eco!Booster повышает эффективность очистки на 50% по сравнению с плоской струей, что сокращает расход воды, энергии и времени, а грязевая фреза с вращающейся точечной струей эффективно удаляет стойкие загрязнения. В комплектацию также входят пистолет высокого давления, 6 м шланг высокого давления PremiumFlex, пенная насадка, моечная щетка и 500 мл автомобильного шампуня. Благодаря компактным размерам K Silent Anniversary Edition легко хранить как в помещении, так и на открытом воздухе, при этом она занимает минимум места.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K Silent Anniversary Edition: Инновационная бесшумная технология
Инновационная бесшумная технология
Снижение воспринимаемого уровня шума на пятьдесят процентов по сравнению с другими мойками высокого давления того же класса. Более приятный звук по сравнению с другими мойками высокого давления того же класса.
Минимойка высокого давления K Silent Anniversary Edition: Шланг высокого давления PremiumFlex
Шланг высокого давления PremiumFlex
Шланг легко сматывается и разматывается, не образуя при этом петель и узлов.
Минимойка высокого давления K Silent Anniversary Edition: Компактный и легкий аппарат
Компактный и легкий аппарат
Занимает минимум места при хранении и транспортировке. Простота транспортировки и гибкость в применении.
Удобное хранение аксессуаров
  • Шланг, распылительные трубки и пистолет можно хранить аккуратно и компактно.
Отсек для хранения кабеля
  • Быстрое и легкое наматывание и разматывание кабеля.
Система Quick Connect
  • Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Давление ( /бар) 20 / макс. 130
Производительность (л/ч) макс. 420
Производительность по площади (м²/ч) 30
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,8
Длина кабеля (м) 5
Цвет Черный
Масса (без принадлежностей) (кг) 5,1
Вес (с упаковкой) (кг) 8,937
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 313 x 262 x 419

Комплектация

  • Набор для очистки автомобиля Car: Щетка для мытья, Автошампунь 0,5 л
  • Пенная насадка: 0.3 л
  • Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Насадка eco!Booster
  • Шланг высокого давления: 6 м, PremiumFlex
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Крепления для кабеля
Области применения
  • Балконы
  • Москитная сетка
  • Для очистки небольших автомобилей
  • Велосипеды
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

