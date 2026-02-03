Моющий пылесос SE 2 Spot
Компактный моющий пылесос Kärcher SE 2 Spot эффективно устраняет пятна и запахи с мягкой мебели, ковров и текстильных поверхностей. Он работает локально, подавая раствор для очистки прямо на загрязнение и сразу же удаляя его вместе с грязью, оставляя ткань чистой и свежей.
Моющий пылесос SE 2 Spot создан для быстрого и эффективного удаления пятен и неприятных запахов с текстильных поверхностей и обивки мебели. Он станет незаменимым помощником в случае внезапных загрязнений – от следов напитков до пятен от еды – ведь позволяет обработать ткань сразу, не дожидаясь генеральной уборки. Прибор имеет компактную конструкцию, благодаря чему его легко хранить даже в небольших квартирах или домах, а малый вес делает использование комфортным для ежедневного применения. Длинный кабель (4,5 м) обеспечивает широкий радиус действия, поэтому вы без труда доберетесь даже до отдаленных участков комнаты. Все необходимые насадки удобно хранятся непосредственно на корпусе, что гарантирует их доступность в любой момент. В комплект входит специальная насадка для мягкой мебели и моющее средство.
Особенности и преимущества
Испытанная технология Kärcher для достижения оптимальных результатов уборкиТщательная очистка текстильных поверхностей. Низкая остаточная влажность для быстрого высыхания текстильных поверхностей. Быстрая и неутомительная очистка благодаря эффективному методу «распыление с всасыванием» в сочетании с мощным, но энергоэффективным двигателем.
Специально разработанные принадлежности для комфортной глубокой очисткиМоющая насадка для мягкой мебели легко и быстро удаляет даже глубокие загрязнения. Всасывающий шланг с прикрепленной трубкой для подачи воды повышает удобство уборки.
Особенно компактный аппарат, занимающий минимум места при храненииГибкие возможности применения, в частности для уборки в узких или труднодоступных местах. С практичной ручкой для удобной транспортировки аппарата. Хранение аппарата с экономией места.
Практичные держатели для шланга и принадлежностей
- Удобная переноска одной рукой: шланг и все входящие в комплект поставки принадлежности закрепляются на корпусе аппарата.
- Принадлежности, хранящиеся на корпусе аппарата, всегда находятся под рукой.
Простое и удобное использование
- Удобное включение и выключение аппарата.
- Интуитивно понятное управление.
- Моментальная готовность к работе.
Система 2 резервуаров
- Легкое наполнение бака для чистой воды.
- Удобное снятие бака для грязной воды и его опорожнение без контакта с грязью.
Эластичный шланг «2 в 1»
- Всасывающий шланг с прикрепленной трубкой для подачи воды повышает удобство уборки.
- Длинный эластичный всасывающий шланг для удобства работы.
- Шарнирное крепление шланга увеличивает свободу движений.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|450
|Рабочий радиус (м)
|6,3
|Объем бака для чистой воды (л)
|1,5
|Объем бака для грязной воды (л)
|0,8
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Длина кабеля (м)
|4,5
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,03
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|385 x 215 x 310
Комплектация
- Длина всасывающего шланга: 1.8 м
- Щелевая насадка с функцией распыления и экстракции: 88 мм
- Моющее средство: Средство для чистки ковров и мягкой мебели RM 519, 100 мл
- Система 2-в-1: чистящее средство подается и сразу же собирается аппаратом вместе с грязью
Оснащение
- Хранение кабеля
- Система 2 резервуаров
- Практичное размещение шланга и аксессуаров
Области применения
- Ковры
- Обивка
- Мягкая мебель
- Автомобильные сиденья
