Удобный моющий пылесос SE 2 Spot Care – идеальный помощник для незамедлительного и целенаправленного удаления пятен с обивки и текстиля. Будь то пятна от еды или напитков, с помощью SE 2 Spot Care можно быстро и эффективно удалить загрязнения и запахи. Благодаря компактной конструкции моющий пылесос особенно удобен в обращении и не занимает много места при хранении. Это означает, что он всегда готов к работе на случай непредвиденных загрязнений. Большой радиус действия благодаря кабелю длиной 4,5 метра обеспечивает гибкость при уборке помещений. Практичное хранение принадлежностей прямо на аппарате означает, что все насадки всегда будут под рукой и готовы к использованию. В комплект входит щетка для пятен, моющая насадка для мягкой мебели и чистящее средство.