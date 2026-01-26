Аккумуляторный моющий пылесос SE 3-18 Compact

Мощный моющий пылесос, обеспечивающий тщательную очистку всех текстильных покрытий, обивки стульев, диванов и многого другого с помощью всего одного устройства. Моющий пылесос удобно использовать для очистки салона автомобиля. SE 3-18 Compact впечатляет максимальной мобильностью благодаря питанию от 18-вольтного аккумулятора, а также функцией промывки аппарата.

Тщательная уборка с максимальной свободой движений: моющий пылесос SE 3-18 Compact очищает текстильную обивку на всю глубину ворса, удаляя из него все загрязнения. Аппарат имеет компактную конструкцию и благодаря питанию от аккумулятора Kärcher Battery Power 18 В (не входит в комплект поставки) может использоваться в местах, где нет возможности подключиться электросети. Для уборки с его помощью в автомобиле достаточно 12 – 24 минут. За это время можно полностью очистить сиденья, коврики, а также и багажник. Аппарат, не уступающий в производительности сетевым моющим пылесосам, прекрасно подходит и для очистки мягкой мебели (в т. ч. садовой). При этом его длинный и эластичный шланг с интегрированной подводкой воды обеспечивает удобную очистку труднодоступных мест. Моющий пылесос впечатляет и гигиенической функцией промывки, позволяющей после уборки удалять из него и шланга остаточные загрязнения, предотвращая тем самым размножение бактерий и образование неприятного запаха.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный моющий пылесос SE 3-18 Compact: Испытанные насадки Kärcher (для мягкой мебели и щелевая) для оптимальных результатов уборки
Испытанные насадки Kärcher (для мягкой мебели и щелевая) для оптимальных результатов уборки
Тщательная очистка текстильных поверхностей. Быстрая и легкая очистка по технологии экстракции. Низкая остаточная влажность для быстрого высыхания текстильных поверхностей.
Аккумуляторный моющий пылесос SE 3-18 Compact: Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В (не входит в комплект поставки)
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В (не входит в комплект поставки)
Максимальная мобильность благодаря независимости от электросети. Совместим со всеми устройствами на аккумуляторной батарейной платформе Kärcher Battery Power 18 В.
Аккумуляторный моющий пылесос SE 3-18 Compact: Гигиеническая функция промывки
Гигиеническая функция промывки
По окончании уборки производится очистка самого аппарата при помощи функции промывки. Это позволяет устранить остатки загрязнений и предотвратить размножение бактерий и образование неприятного запаха. Позволяет немедленно поместить очищенный аппарат на хранение.
Удобный шланг «2 в 1»
  • Расположение трубки для подачи воды внутри всасывающего шланга повышает удобство уборки.
  • Длинный и эластичный всасывающий шланг для удобной уборки, в особенности в узких и труднодоступных местах.
  • Шарнирное крепление шланга увеличивает свободу движений.
Система 2 резервуаров
  • Легкое наполнение бака для чистой воды.
  • Удобное снятие бака для грязной воды и его опорожнение без контакта с грязью.
Практичные держатели для шланга и принадлежностей
  • Удобная переноска одной рукой: шланг и все входящие в комплект поставки принадлежности закрепляются на корпусе аппарата.
  • Принадлежности, хранящиеся на корпусе аппарата, всегда находятся под рукой.
Компактный дизайн
  • Гибкие возможности применения, в частности для уборки в узких или труднодоступных местах.
  • С практичной ручкой для удобной транспортировки аппарата.
Площадка для укладки мелких предметов
  • Практичное решение для укладки мелких предметов во время уборки.
  • Прекрасно подходит для укладки губок, салфеток и прочих мелких предметов.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Номинальная потребляемая мощность (Вт) 184
Рабочая ширина (мм) 75
Объем бака для чистой воды (л) 1,7
Объем бака для грязной воды (л) 2,9
Напряжение (В) 18
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) прим. 12 (2,5 А·ч) / прим. 24 (5,0 А·ч)
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,64
Вес (с упаковкой) (кг) 5,116
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 414 x 225 x 261

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Длина всасывающего шланга: 1.9 м
  • Моющая насадка с накладкой для очистки обивки
  • Щелевая насадка для мягкой мебели
  • Моющее средство: Средство для чистки ковров и мягкой мебели RM 519, 100 мл
  • Система 2 в 1 с интегрированной в шланг системой подачи моющего раствора

Оснащение

  • Функция промывки
  • Практичное хранение шланга и аксессуаров
  • Пространство для хранения мелких деталей
Аккумуляторный моющий пылесос SE 3-18 Compact
Аккумуляторный моющий пылесос SE 3-18 Compact
Аккумуляторный моющий пылесос SE 3-18 Compact
Аккумуляторный моющий пылесос SE 3-18 Compact
Аккумуляторный моющий пылесос SE 3-18 Compact
Аккумуляторный моющий пылесос SE 3-18 Compact
Аккумуляторный моющий пылесос SE 3-18 Compact
Аккумуляторный моющий пылесос SE 3-18 Compact
Аккумуляторный моющий пылесос SE 3-18 Compact

Видео

Области применения
  • Автомобильные сиденья
  • Мягкая мебель
  • Обивка
  • Ковры
Принадлежности
Чистящее средство
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
Запчасти для SE 3-18 Compact

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.