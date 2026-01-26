Моющий пылесос SE 5
Моющий пылесос SE 5 обеспечивает тщательную, глубокую очистку текстильных поверхностей, например ковров или обивки мягкой мебели. Он прекрасно подходит для семей, аллергиков и владельцев домашних животных.
Высокая эффективность уборки в сочетании с эргономичностью и многофункциональностью: моющий пылесос SE 5, отличающийся привлекательным дизайном, обеспечивает тщательную, глубокую очистку разнообразных текстильных материалов – ковров и ковровых напольных покрытий, обивки мягкой мебели и автомобильных сидений, матрасов, стенных ковров и т. д. Превосходный результат чистки гарантирует испытанная технология экстракции: моечный раствор, приготавливаемый путем добавки в водопроводную воду предлагаемого Kärcher средства для чистки ковров RM 519, под давлением разбрызгивается на текстильную поверхность и сразу же собирается вместе с отделяемыми загрязнениями. Такой аппарат прекрасно подходит для семей, аллергиков и владельцев домашних животных. SE 5 – многофункциональный продукт «3 в 1», который благодаря широкому набору принадлежностей может использоваться и в качестве полноценного хозяйственного пылесоса. Другими его особенностями являются система 2 резервуаров со съемными баками для чистой и грязной воды, эргономичная ручка для переноски и возможность хранения принадлежностей на корпусе. Простота очистки моющего пылесоса по окончании уборки способствует продлению срока его службы.
Особенности и преимущества
Испытанная технология Kärcher для достижения оптимальных результатов уборкиТщательная очистка текстильных поверхностей. Быстрая и легкая уборка по высокоэффективной технологии экстракции. Низкая остаточная влажность для быстрого высыхания текстильных поверхностей.
Удобная система с 2 резервуарамиДва отдельных бака для чистой и грязной воды с ручкой для переноски. Удобное снятие бака для грязной воды и его опорожнение без контакта с грязью.
Эластичный шланг «2 в 1»Всасывающий шланг с прикрепленной трубкой для подачи воды повышает удобство уборки. Длинный эластичный всасывающий шланг для удобства работы. Рукоятка с функцией фиксации рычага для продолжительной непрерывной обработки текстильных поверхностей большой площади раствором чистящего средства.
Многофункциональный продукт «3 в 1»
- Широкие возможности применения для чистки текстильных поверхностей по методу экстракции, а также удаления влажного и сухого мусора с ковровых и твердых напольных покрытий.
Эргономичные принадлежности для чистки по методу экстракции, влажной и сухой уборки
- Легкое присоединение и отсоединение принадлежностей.
- Эргономичная моющая насадка для пола для чистки ковров больших размеров.
- Универсальные возможности благодаря широкому набору принадлежностей для влажной и сухой уборки, включающему переключаемую насадку для сухой уборки пола. Совместимость с многочисленными принадлежностями для хозяйственных пылесосов.
Возможность удобного хранения принадлежностей
- Насадки и всасывающий шланг можно удобно хранить на корпусе аппарата, благодаря чему они всегда находятся под рукой.
Удобство уборки с использованием плоского складчатого фильтра
- Возможность чередования сбора влажного и сухого мусора без перерывов на замену фильтра.
- Тщательная уборка с эффективным пылезадержанием.
- Отдельная крышка для быстрого и удобного извлечения фильтра без контакта с грязью.
Привлекательный дизайн и удобные поворотные защелки
- Для удобства в обращении.
Эргономичная ручка для переноски
- Обеспечивает удобную транспортировку моющего пылесоса.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1000
|Рабочая ширина (мм)
|227
|Объем бака для чистой воды (л)
|4
|Объем бака для грязной воды (л)
|4
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Длина кабеля (м)
|6
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|7,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|424 x 320 x 466
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
Комплектация
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Трубки с подачей химии: 2 шт., 0.5 м, Пластик
- Моющая насадка для пола с накладкой для твердых покрытий: 227 мм
- Щелевая насадка
- Насадка для сухой уборки пола: перекл.
- Насадка для мягкой мебели
- Плоский складчатый фильтр: Стандарт
- Моющее средство: Средство для чистки ковров и мягкой мебели RM 519, 100 мл
- Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.
- Система 2-в-1: чистящее средство подается и сразу же собирается аппаратом вместе с грязью
Оснащение
- Практичное размещение шланга и аксессуаров
Области применения
- Ковры
- Мягкая мебель
- Ковровое покрытие
- Автомобильные сиденья
- Домашний текстиль, например шторы или наволочки
- Матрасы
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для SE 5
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
