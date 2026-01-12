Дождеватель CS 90
Дождеватель круговой CS 90, диаметр полива 9 м,площадь полива до 64 кв.м. С дополнительной насадкой для орошения узких участков. С дополнительной пикой.
Особенности и преимущества
Прочная шпилька для установки на неровностях или уклонов на земле
- Стабильный и долговечный
Дополнительный адаптер
- Для полива прямоугольных участков (CS 90 Vario)
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр зоны орошения (2 бар)
|9 m
|Диаметр зоны орошения (4 бар)
|9 m
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,053
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,069
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|113 x 117 x 135