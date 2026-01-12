Дождеватель круговой RS 120/2
Дождеватель круговой RS 120/2. Зона орошения: при 2 барах диаметр полива 8м, площадь полива 50 кв.м; при 4 барах диаметр полива 12 м, площадь полива 113 кв.м.
Дождеватель круговой RS 120/2. Зона орошения: при 2 барах диаметр полива 8м, площадь полива 50 кв.м; при 4 барах диаметр полива 12 м, площадь полива 113 кв.м.
Особенности и преимущества
Регулируемый угол распыления
- Для оптимального полива
Спецификации
Технические характеристики
|Расход воды
|16 l/min
|Диаметр зоны орошения (2 бар)
|≤ 8 m
|Диаметр зоны орошения (4 бар)
|≤ 12 m
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,179
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,22
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|200 x 248 x 110