Капельный полив – комплект для полива огорода и газона
Благодаря системе полива Kärcher Rain System® ваши живые изгороди, кустарники, овощные грядки и клумбы получат оптимальное орошение. Вода равномерно попадает именно туда, где это необходимо, что позволяет экономить воду и деньги, а также является экологически безопасным решением. Kärcher Rain System® сочетает в себе преимущества микрополива и традиционного полива. Эта система работает при давлении до 4 бар и имеет ПВХ-шланг диаметром 1/2" с капельными и микроспрейными форсунками. Для дополнительной защиты от избыточного давления и загрязнений можно установить редукторы давления и фильтры. Kärcher Rain System® легко адаптируется к любому саду, обеспечивая индивидуальный подход к орошению.
Полив сада с помощью микрополива Kärcher Rain System®
Умный способ полива сада.
Индивидуальный полив с Kärcher Rain System®!
Независимо от того, живые изгороди, клумбы, кусты или травы - интеллектуальная система полива от Kärcher обеспечивает каждое растение именно тогда, когда это необходимо.
Система Kärcher Rain System® сочетает в себе преимущества микрополива и традиционного полива. Она работает при давлении до 4 бар и оснащена ПВХ-шлангом диаметром 1/2" с капельными и микроспрейными форсунками. Для дополнительной защиты от избыточного давления и загрязнений можно установить редуктор давления и фильтр.
Система Kärcher Rain System™ может быть легко адаптирована к любому саду и идеально работает с водяным таймером для автоматического полива.
Набор для полива горшков KRS®
Удобный полив для вашей террасы и балкона с Kärcher Rain System®!
Наслаждайтесь комфортом и эффективностью индивидуальной системы полива от Kärcher, которая обеспечивает удобный полив до 15 горшков и цветочных ящиков на террасах и балконах. Эта система поможет вам поддерживать ваши растения здоровыми и красивыми без лишних усилий.
Эффективный капельный полив
Полив с капельным шлангом Kärcher!
Обеспечьте полив ваших растений вдоль всей участка с помощью капельного шланга Kärcher. Этот шланг идеально подходит для насаждений длиной до 50 метров, гарантируя равномерное орошение без лишних усилий.
Целенаправленный полив
Целевой полив с капельной форсункой Kärcher!
Используйте капельную форсунку Kärcher с регулировкой потока воды для точного и эффективного полива непосредственно на растения. Эта форсунка обеспечивает оптимальное орошение, гарантируя здоровье и рост ваших растений.
Полив территории
Орошение с микрораспылителями Kärcher!
Микрораспылители с различными режимами распыления (360°, 180° и 90°) с возможностью регулировки объема воды. Обеспечьте эффективное и гибкое орошение ваших растений в соответствии с их потребностями.
