Насадки и распылительные трубки

Вода в своем идеальном виде! Оптимального полива можно достигнуть благодаря регулировке типов струи. Керхер гарантирует решение любой задачи по поливу. Тип струи и ее мощность можно регулировать под каждое растение, вода поступает в необходимом количестве в точно указанное место, тем самым гарантируя оптимальный уход за растениями. В результате вода не используется впустую. Рекомендуется использовать высококачественный металлический распылитель. Инструмент очень прочный, удобно помещается в руке, тем самым делая работу по саду еще более приятным занятием.