Воздухоочиститель AF 30

Предусматривающий автоматический режим работы воздухоочиститель AF 30, оснащенный лазерным датчиком, дисплеем, фильтром H13 и угольным фильтром, очищает воздух в помещениях площадью от 30 до 40 м² от мелкой пыли, аллергенов, болезнетворных микробов и пахучих веществ.

Превосходное решение для очистки воздуха в помещениях средних размеров, например жилых комнатах и офисах: аппарат AF 30, оснащенный системой многократной фильтрации, удаляет из воздуха аллергены, вредные вещества и болезнетворные микроорганизмы. Очиститель надежно очищает воздух в помещениях площадью до 30 м² (при высоте потолка 3 м) или до 40 м² (при высоте потолка 2,6 м). Другими его особенностями являются наличие фильтра из активированного угля и цифрового дисплея, отображающего содержание примесей (частиц класса PM 2,5 в мкг/м³), температуру и относительную влажность воздуха, а также цветового индикатора качества воздуха. Кроме того, воздухоочиститель впечатляет функцией таймера, защитой от детей (функцией блокировки), ночным режимом и очень тихой работой. Эффективность фильтрации частиц размерами 0,3 мкм составляет 99,95 %. Аппарат оснащен также высококачественным лазерным датчиком для работы в автоматическом режиме, при которой его производительность автоматически подстраивается к степени загрязненности воздуха. Срок службы фильтров составляет около 1 года (в зависимости от загрязнения воздуха и интенсивности использования аппарата).

Особенности и преимущества
Воздухоочиститель AF 30: Фильтр High Protect 13
Фильтр High Protect 13
Новый фильтр H13 для задержания болезнетворных микроорганизмов и аэрозолей. Для связывания запахов и паров химических веществ.
Воздухоочиститель AF 30: Система с 2 воздухозаборниками
Система с 2 воздухозаборниками
Забор воздуха с обеих сторон обеспечивает высокую пропускную способность.
Воздухоочиститель AF 30: Цветной дисплей
Цветной дисплей
Индикация температуры, влажности и качества воздуха, состояния фильтра и аппарата.
Бесшумная работа
  • Тихие двигатели и вентиляторы в сочетании с малошумными воздушными каналами.
Автоматический режим
  • Датчик управляет работой аппарата в автоматическом режиме, адаптируя его производительность к качеству воздуха.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Потребляемая мощность (Вт) 36
Подходящая площадь помещения (м²) до 60
Мощность потока воздуха (м³/ч) макс. 320
Эффективность фильтра в зависимости от размеров частиц (мкм) 0,3 мкм >= 99,95 %
Уровни производительности 5
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 5,8
Вес (с упаковкой) (кг) 7,5
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 260 x 260 x 486

* Рекомендуемая площадь помещения при высоте потолка 3 м, 3-кратном воздухообмене в течение часа и работе аппарата в режиме максимальной производительности.

Оснащение

  • Двойная система фильтрации
  • Индикатор замены фильтра
  • Индикация качества воздуха
  • Термометр
  • Индикация относительной влажности воздуха
  • Сенсорные элементы управления на корпусе аппарата
  • Автоматический режим
  • Ночной режим
  • Функция блокировки
  • Таймер
Воздухоочиститель AF 30
Воздухоочиститель AF 30

Видео

Области применения
  • Комплект запасных фильтров для воздухоочистителя AF 20 – для очистки воздуха в помещениях
