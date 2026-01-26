Особенностями оконного пылесоса WV 4-4 Plus являются использование сменных аккумуляторов, обеспечивающих продолжительную непрерывную работу, наличие светодиодного индикатора состояния аккумулятора и инновационная силиконовая стяжка, с помощью которой можно очищать оконные стекла до самого нижнего края. Продуманная комбинация пульверизатора для нанесения чистящего средства, микроволоконной насадки для его распределения по стеклу и самого стеклоочистителя, оснащенного электрическим всасывающим устройством, обеспечивает сияющую чистоту стекол – на них не остается никаких полос или разводов. С помощью этого аппарата можно легко очищать и любые другие гладкие поверхности. При этом эргономичная конструкция аккумуляторного стеклоочистителя WV 4-4 Plus обеспечивает максимальную гигиеничность: опорожнение и очистка бачка для грязной воды производятся без непосредственного контакта с ней. Не входящий в комплект поставки сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 4 В совместим со всеми аппаратами Kärcher на этой аккумуляторной платформе.