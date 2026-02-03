Компания Kärcher в очередной раз усовершенствовала свой аккумуляторный оконный пылесос, создав еще более универсальную модель – WV 6 Plus с инновационной концепцией рабочей кромки и более долгим временем работы на одной зарядке аккумулятора. Новая удлиненная рабочая кромка способна охватить всю поверхность за один проход. Долгое время работы на одной зарядке до 100 минут – делает аппарат еще более практичным. А дисплей с индикацией остаточного времени работы аккумулятора с точностью до минуты позволяет четко планировать процесс уборки. Как и всегда, продуманная комбинация распылителя, обтяжки из микроволокна и функции всасывания обеспечивает максимальную эффективность процесса и сияющую чистоту окон – без полос и остатков грязи. Кроме этого, WV 6 Plus делает процесс мойки окон в высшей степени эргономичным и гигиеничным – благодаря отсутствию непосредственного контакта с грязной водой.