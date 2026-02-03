Аккумуляторный оконный пылесос WV 6 Plus
Еще более удобный в использовании аккумуляторный оконный пылесос WV 6 Plus с инновационной концепцией рабочей кромки и более долгим временем работы на одной зарядке аккумулятора.
Компания Kärcher в очередной раз усовершенствовала свой аккумуляторный оконный пылесос, создав еще более универсальную модель – WV 6 Plus с инновационной концепцией рабочей кромки и более долгим временем работы на одной зарядке аккумулятора. Новая удлиненная рабочая кромка способна охватить всю поверхность за один проход. Долгое время работы на одной зарядке до 100 минут – делает аппарат еще более практичным. А дисплей с индикацией остаточного времени работы аккумулятора с точностью до минуты позволяет четко планировать процесс уборки. Как и всегда, продуманная комбинация распылителя, обтяжки из микроволокна и функции всасывания обеспечивает максимальную эффективность процесса и сияющую чистоту окон – без полос и остатков грязи. Кроме этого, WV 6 Plus делает процесс мойки окон в высшей степени эргономичным и гигиеничным – благодаря отсутствию непосредственного контакта с грязной водой.
Особенности и преимущества
Усовершенствованная технология стяжекИнновационная длинная стяжка значительно облегчает уборку, особенно при мойке окон, нижний край которых находится на уровне пола.
Очень долгое время работы от одного заряда аккумулятораЭнергии аккумулятора хватает на 100 минут работы, что позволяет производить уборку без перерывов на его зарядку.
Съемная стяжкаПосле уборки стяжку можно легко снять со всасывающей насадки для очистки.
Быстрое и гигиеничное опорожнение бачка
- Легкое, быстрое и гигиеничное опорожнение бачка для грязной воды.
Низкий уровень шума
- Низкий уровень шума делает уборку еще более комфортной.
Отображение остаточного времени работы на дисплее с точностью до минуты
- Индикатор заряда аккумулятора с точностью до минуты отображает остаточное время работы, что облегчает планирование уборки.
Стандарт качества
- Kärcher – изобретатель аккумуляторных оконных пылесосов, обладающий обширным опытом и уникальными ноу-хау в этой области.
В три раза быстрее
- Аккумуляторный оконный пылесос втрое ускоряет мойку окон в сравнении с обычными методами выполнения этой работы.
Очистка без разводов и капель воды
- Электрическое всасывающее устройство исключает загрязнение окружающего пространства стекающими каплями грязной воды и обеспечивает сияющую чистоту стекол.
Широкий спектр решаемых задач
- Пригодность для очистки любых гладких поверхностей, например керамической плитки, зеркал или стенок душевых кабин.
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина всасывающей насадки (мм)
|280
|Объем бака для грязной воды (мл)
|150
|Время работы аккумулятора (мин)
|100
|Время зарядки аккумулятора (мин)
|170
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|прим. 300
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Цвет
|Белый
|Масса с аккумулятором (кг)
|0,76
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|0,76
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,3
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|126 x 280 x 310
Комплектация
- Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой
- Моющее средство: Средство для мойки окон RM 503, 20 мл
Оснащение
- Всасывающее сопло
- Сменная всасывающая насадка
Области применения
- Гладкие поверхности
- Окна и стеклянные поверхности
- Зеркала
- Керамическая плитка
- Стеклянные столы
- Кафель
