Компактный ручной пароочиститель SC 1, работающий без применения чистящих средств, может использоваться для решения практически любых задач уборки в доме. При тщательной очистке паром уничтожаются 99,99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий²⁾ на твердых поверхностях. Малые размеры этого аппарата в сочетании с обширным выбором принадлежностей позволяют быстро и легко решать с его помощью любые возникающие время от времени задачи уборки – очищать керамическую плитку, сантехническую арматуру, плиту и вытяжку на кухне и даже удалять загрязнения из тонких щелей. Обработка паром гарантирует надежное устранение стойких загрязнений и жировых отложений. При этом для компактного аппарата можно найти место даже в помещениях очень малой площади.