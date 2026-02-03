Компактный ручной пароочиститель SC 1 Multi Comfort выполняет очистку без использования химических средств и мгновенно переходит в режим готовности к глубокой очистке. В процессе глубокой очистки устраняются до 99,999 % вирусов* и 99,99 % распространенных в быту бактерий** на твердых поверхностях. Дополнительный удлинительный шланг делает работу по дому еще более гибкой и комфортной, даже в труднодоступных местах. Благодаря компактной и эргономичной конструкции аппарат невероятно удобен в использовании и при этом занимает минимум места при хранении. SC 1 Multi Comfort переходит в режим готовности за 30 секунд и просто заполняется водой благодаря съемному бачку – без лишнего ожидания и перерывов в работе. Сменный картридж для защиты от накипи обеспечивает автоматическое удаление известкового налета и увеличение срока службы в 5 раз. Светодиодный индикатор с панелью управления упрощает и облегчает использование аппарата. На дисплее постоянно отображаются различные режимы, например, нагрев, готовность к использованию, режим парообразования, а также необходимость замены картриджа. Опционально возможно преобразование в инновационную многофункциональную паровую швабру «4 в 1».