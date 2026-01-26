Паровая швабра SC 1 Upright
Паровая швабра Kärcher SC 1 Upright - легкая и компактная модель начального уровня с вертикальной конструкцией. Она готова к использованию за 30 секунд и обеспечивает эффективную глубокую очистку паром.
Пар против грязи: паровая швабра Kärcher SC 1 Upright позволяет легко очищать твердые напольные покрытия, устойчивые к влаге. При тщательной очистке паром уничтожается 99,99% вирусов¹⁾ и бытовых бактерий²⁾ на твердых поверхностях. После включения аппарат готов к работе через 30 секунд. Бачок для воды легко снимается для пополнения. Долговечность аппарата обеспечивается автоматическим удалением солей жесткости благодаря встроенному картриджу для защиты от накипи. Замена салфеток для пола происходит просто и бесконтактно: салфетки крепятся к насадке липучкой, что позволяет легко менять их, просто наступив на язычок и приподняв насадку. Компактный и легкий аппарат удобно «парковать» в вертикальном положении.
Особенности и преимущества
Узкий корпус и шарнирное крепление щеточной головки
- Шарнирная эргономичная насадка для пола позволяет исользовать устройство пользователям любого роста.
Работа без перерывов и защита от накипи
- Высокоэффективный картридж для защиты от накипи автоматически освобождает заливаемую воду от солей кальция.
- Съемный резервуар легко заполнить в любое время - для непрерывной подачи пара без остановки вашей работы.
Быстрый нагрев
- Лишь 30 секунд с момента включения – и аппарат уже готов к работе.
Спецификации
Технические характеристики
|Сертификат испытаний¹⁾
|Убивает до 99,999% вирусов¹⁾ и до 99,9% бактерий²⁾
|Площадь уборки от 1 заправки (м²)
|30
|Мощность нагревателя (Вт)
|1300
|Длина кабеля (м)
|5
|Время нагрева (мин)
|0,5
|Емкость бака (л)
|0,2
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,076
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3,16
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|314 x 147 x 1197
¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). / ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae). / ³⁾ Минимальный коэффициент, на который продлевается срок службы изделия, основанный на внутренних испытаниях при жесткости воды 20 °dH и карбонатной жесткости 15 °dH.
Комплектация
- Универсальная салфетка для пола EasyFix Large: 2 шт.
- Насадка для пола: EasyFix Large
Оснащение
- Предохранительный клапан
- Бак: Съемный бак можно наполнять без остановки работы устройства.
Видео
Области применения
- Твердые полы с защитным покрытием, такие как паркет, ламинат, пробка, камень, линолеум и ПВХ, а также ковры с коротким ворсом
- Твердые напольные покрытия
Принадлежности
Запчасти для SC 1 Upright
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.