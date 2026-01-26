Пароочиститель SC 2 Deluxe

Превосходное бюджетное решение для уборки твердых поверхностей в доме без использования чистящих средств: компактный пароочиститель SC 2 Deluxe со светодиодным индикатором рабочих режимов.

Компактный и легкий пароочиститель начального уровня SC 2 Deluxe оснащен 2-ступенчатым регулятором подачи пара, позволяющим выбирать режим, оптимальный для очистки разных поверхностей от разных загрязнений. При тщательной очистке паром уничтожаются 99,99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий²⁾ на твердых поверхностях – без использования каких-либо дезинфицирующих средств. Инновационный светодиодный индикатор кольцевой формы постоянно отображает состояние аппарата, а используемые принадлежности можно хранить в специальном чехле. Насадка для пола EasyFix оснащена шарниром, облегчающим выполнение работ, и имеет пластинчатую подошву, гарантирующую превосходные результаты уборки. Салфетка для пола легко устанавливается на этой насадке при помощи липучки и быстро снимается без контакта с грязью. Широкий ассортимент принадлежностей позволяет решать самые разнообразные задачи уборки – очищать керамическую плитку в ванной, плиту и вытяжку на кухне и т. д. При этом аппарат способен даже удалять стойкие загрязнения из тонких щелей и стыков.

Особенности и преимущества
Пароочиститель SC 2 Deluxe: Светодиодный индикатор на корпусе аппарата
Светодиодный индикатор на корпусе аппарата
Когда LED индикатор горит красным, пароочиститель нагревается. Когда загорится зеленым, пароочиститель готов к работе.
Пароочиститель SC 2 Deluxe: Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным креплением салфетки с застежкой-липучкой
Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным креплением салфетки с застежкой-липучкой
Пластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий. Система фиксации салфеток для пола на застежке-липучке позволяет легко их закреплять и заменять, не вступая в контакт с грязью. Шарнирная эргономичная насадка для пола позволяет исользовать устройство пользователям любого роста.
Пароочиститель SC 2 Deluxe: Аккуратное хранение принадлежностей
Аккуратное хранение принадлежностей
Аксессуары (в том числе две удлинительные трубки) удобно хранить в специальной сумке или прямо на аппарате.
Предохранитель на пистолете
  • Система блокировки обеспечивает надежную защиту от неправильного использования детьми.
Многофункциональные аксессуары
  • Насадка для пола, ручная насадка, круглая щетка и многие другие принадлежности позволяют эффективно очищать самые разнообразные поверхности.
Салфетка для чистки пола и чехол для ручной насадки.
  • Салфетки и обтяжки с улучшенным отделением и поглощением грязи гарантируют тщательную очистку.
2-ступенчатый регулятор подачи пара
  • Подачу пара можно регулировать в зависимости от поверхности и степени загрязнения
Спецификации

Технические характеристики

Сертификат испытаний¹⁾ Убивает до 99,999% вирусов¹⁾ и до 99,99% бактерий²⁾
Площадь уборки от 1 заправки (м²) прим. 75
Мощность нагревателя (Вт) 1500
Макс. давление пара (бар) макс. 3,2
Длина кабеля (м) 4
Время нагрева (мин) 6,5
Емкость котла (л) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,68
Вес (с упаковкой) (кг) 4,58
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 304 x 231 x 287

¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). / ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae).

Комплектация

  • Отсек для принадлежностей
  • Универсальная салфетка для пола EasyFix: 1 шт.
  • Обтяжка из микроволокна для ручной насадки: 1 шт.
  • Точечное сопло
  • Ручная насадка
  • Малая круглая щетка (черная): 1 шт.
  • Щетка для очистки швов
  • Насадка для пола: EasyFix
  • Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 0.5 м

Оснащение

  • Предохранитель
  • Предохранительный клапан
  • Регулятор расхода пара: на рукоятке (2-ступенчатый)
  • Паровой шланг с пистолетом: 2.2 м
  • Хранение аксессуаров на корпусе
Пароочиститель SC 2 Deluxe
Пароочиститель SC 2 Deluxe
Пароочиститель SC 2 Deluxe

Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Краны
  • Умывальники
  • Кафель
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Кухонные вытяжки
  • Варочные панели
  • Швы между плитками
Принадлежности
Запчасти для SC 2 Deluxe

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Общая информация
