Пароочиститель начального уровня SC 2 EasyFix Plus от Kärcher отличается простотой управления и эффективностью очистки. Эргономичная насадка для пола EasyFix с шарниром и пластинчатой подошвой обеспечивает быструю и удобную уборку, а салфетка для пола легко крепится с помощью липучки и снимается без контакта с грязью. 2-ступенчатый регулятор подачи пара позволяет адаптировать интенсивность паровой обработки к типу поверхности и уровню загрязнения. Расширенная комплектация аппарата увеличивает его функциональные возможности, позволяет хранить принадлежности непосредственно на корпусе и фиксировать насадку для пола во время перерывов в работе. SC 2 EasyFix Plus работает без использования бытовой химии, эффективно удаляя грязь, а при глубокой очистке паром уничтожает 99,99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий²⁾ на твердых поверхностях. Благодаря универсальным возможностям пароочиститель идеально подходит для уборки кухонных плит и вытяжек, керамической плитки вместе со швами, смесителей и даже для удаления стойких загрязнений.