Пароочиститель SC 3 Deluxe
Для разогрева достаточно лишь 30 секунд! Пароочиститель SC 3 Deluxe оснащен светодиодным индикатором режимов, удобным отсеком для принадлежностей и бачком для долива воды во время работы.
Пароочиститель SC 3 Deluxe, подготавливаемый к работе лишь за 30 секунд, при чистке твердых поверхностей уничтожает до 99 , 99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий . Отсек для принадлежностей в его корпусе позволяет удобно хранить насадки, кабель и шланг . Другими особенностями являются встроенный картридж для защиты от накипи , бачок для долива воды без перерывов в работе , светодиодный индикатор режимов и многочисленные аксессуары для удаления стойких загрязнений с кухонных плит , вытяжек , из швов керамической плитки и т. д. В комплект поставки входит также насадка для пола EasyFix с шарниром, облегчающим выполнение работ , и пластинчатой подошвой , гарантирующей превосходные результаты уборки . Кроме того, она может быть оснащена накладкой для освежения ковров , также включенной в комплект поставки . Микроволоконная салфетка для пола легко закрепляется на этой насадке при помощи липучки и быстро снимается без контакта с грязью . 2-ступенчатая регулировка подачи пара гарантирует адаптацию к виду очищаемой поверхности и степени ее загрязненности.
Особенности и преимущества
Быстрый нагревЛишь 30 секунд с момента включения – и аппарат уже готов к работе.
Удобное место для хранения аксессуаров и место для парковкиУдобное хранение принадлежностей, удлинительной трубки, кабелей и парового шланга. Возможность быстрого закрепления насадки для пола на время перерывов в работе.
Работа без перерывов и защита от накипиВоду можно легко доливать в любое время, что исключает неоправданные перерывы в работе. Высокоэффективный картридж для защиты от накипи автоматически освобождает заливаемую воду от солей кальция.
Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным креплением салфетки с застежкой-липучкой
- Оптимальные результаты уборки на всех типах твердых полов по всему дому благодаря эффективной технологии ламелей.
- Система фиксации салфеток для пола на застежке-липучке позволяет легко их закреплять и заменять, не вступая в контакт с грязью.
- Шарнирная эргономичная насадка для пола позволяет исользовать устройство пользователям любого роста.
Многофункциональные аксессуары
- Насадка для пола, ручная насадка, круглая щетка и многие другие принадлежности позволяют эффективно очищать самые разнообразные поверхности.
Салфетка для чистки пола и чехол для ручной насадки.
- Салфетки и обтяжки с улучшенным отделением и поглощением грязи гарантируют тщательную очистку.
Предохранитель на пистолете
- Система блокировки обеспечивает надежную защиту от неправильного использования детьми.
2-ступенчатый регулятор подачи пара
- Подачу пара можно регулировать в зависимости от поверхности и степени загрязнения
Выключатель на корпусе аппарата
- Удобство включения и выключения аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Сертификат испытаний¹⁾
|Убивает до 99,999% вирусов¹⁾ и до 99,99% бактерий²⁾
|Площадь уборки от 1 заправки (м²)
|прим. 75
|Мощность нагревателя (Вт)
|1900
|Макс. давление пара (бар)
|макс. 3,5
|Длина кабеля (м)
|4
|Время нагрева (мин)
|0,5
|Емкость бака (л)
|1
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,28
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,7
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|361 x 251 x 282
¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). / ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae). / ³⁾ Минимальный коэффициент, на который продлевается срок службы изделия, основанный на внутренних испытаниях при жесткости воды 20 °dH и карбонатной жесткости 15 °dH.
Комплектация
- Универсальная салфетка для пола EasyFix: 1 шт.
- Обтяжка из микроволокна для ручной насадки: 1 шт.
- Антинакипин (картридж): 1 шт.
- Точечное сопло
- Ручная насадка
- Малая круглая щетка (черная): 1 шт.
- Щетка для очистки швов
- Насадка для пола: EasyFix
- Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 0.5 м
Оснащение
- Предохранитель
- Предохранительный клапан
- Регулятор расхода пара: на устройстве (двухшаговый)
- Бак: наполняемый без перерыва в работе
- Паровой шланг с пистолетом: 2.2 м
- Интегрированный выключатель
- Хранение аксессуаров на корпусе
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Краны
- Умывальники
- Кафель
- Окна и стеклянные поверхности
- Кухонные вытяжки
- Варочные панели
- Швы между плитками
Принадлежности
Запчасти для SC 3 Deluxe
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.