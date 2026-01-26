Пароочиститель SC 3 Deluxe, подготавливаемый к работе лишь за 30 секунд, при чистке твердых поверхностей уничтожает до 99 , 99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий . Отсек для принадлежностей в его корпусе позволяет удобно хранить насадки, кабель и шланг . Другими особенностями являются встроенный картридж для защиты от накипи , бачок для долива воды без перерывов в работе , светодиодный индикатор режимов и многочисленные аксессуары для удаления стойких загрязнений с кухонных плит , вытяжек , из швов керамической плитки и т. д. В комплект поставки входит также насадка для пола EasyFix с шарниром, облегчающим выполнение работ , и пластинчатой подошвой , гарантирующей превосходные результаты уборки . Кроме того, она может быть оснащена накладкой для освежения ковров , также включенной в комплект поставки . Микроволоконная салфетка для пола легко закрепляется на этой насадке при помощи липучки и быстро снимается без контакта с грязью . 2-ступенчатая регулировка подачи пара гарантирует адаптацию к виду очищаемой поверхности и степени ее загрязненности.