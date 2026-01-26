Модель SC 3 Deluxe Anniversary Edition, приуроченная к 90-летию компании, выпущена лимитированной серией в специальном цветовом исполнении со специальными принадлежностями. Пароочиститель SC 3 Deluxe Textile Edition готов к работе всего через 30 секунд времени нагрева и устраняет до 99,999 % вирусов¹⁾ и 99,99 % всех распространенных в быту бактерий²⁾ на твердых поверхностях. Насадка для пола EasyFix с шарниром и пластинчатой структурой подошвы гарантирует максимальное удобство работы и идеальные результаты очистки. Дополнительная гибкая ручная насадка в комбинации с высококачественной салфеткой из микроволокна обеспечивает легкую и тщательную очистку как плоских, так и изогнутых поверхностей, удаляя, в том числе стойкие загрязнения. 2-ступенчатая регулировка подачи пара гарантирует адаптацию к виду очищаемой поверхности и степени ее загрязненности. Отсек для принадлежностей на аппарате позволяет удобно хранить принадлежности, кабель и шланг. К числу других особенностей относятся встроенный картридж для защиты от накипи, бак для воды, который можно наполнять без перерывов в работе, и светодиодный индикатор режимов.