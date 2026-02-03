Паровая швабра Kärcher SC 3 Upright, обеспечивающая тщательную очистку любых твердых напольных покрытий, исключительно проста в применении: в ней предусмотрены 3 режима для быстрой и легкой адаптации подачи пара к виду очищаемой поверхности. Разогрев аппарата производится в считаные секунды, а съемный бачок для воды с картриджем для защиты от накипи позволяет доливать воду в любой момент без предварительного охлаждения аппарата. Его текущее состояние отображается цветным светодиодным индикатором. При тщательной очистке паром уничтожаются 99,99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий²⁾ на твердых поверхностях. Аппарат SC 3 Upright значительно превосходит традиционный уборочный инвентарь (например, обычную швабру) в качестве и гигиеничности уборки – в частности, благодаря использованию насадки для пола EasyFix в комбинации с высококачественными салфетками, легко прикрепляемыми к ней липучкой и заменяемыми без контакта с грязью. Для замены салфетки достаточно лишь наступить на ее язычок и приподнять насадку. Для удобного освежения ковров насадка для пола снабжается специальной накладкой.