Мощный пароочиститель SC 4 Deluxe Iron, давление пара на выходе которого достигает 4,0 бар, при чистке твердых поверхностей уничтожает до 99,99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий²⁾. Он оснащен съемным бачком, который может наполняться водой в любое время, что исключает неоправданные перерывы в работе. Очень большой встроенный отсек для принадлежностей позволяет удобно разместить насадки, кабель и шланг. Другими особенностями оснащения являются светодиодный индикатор режимов, эргономичная насадка для пола EasyFix с шарниром, пластинчатой подошвой и практичной системой крепления салфетки липучкой и многочисленные аксессуары для удаления стойких загрязнений с кухонных плит, вытяжек, из швов керамической плитки и т. д. Аппарат имеет 3-ступенчатый регулятор подачи пара, позволяющий адаптировать интенсивность обработки поверхностей к их виду и степени загрязненности. В комплект поставки входит также паровой утюг, позволяющий осуществлять глажку с экономией до 50 % времени.