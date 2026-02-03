Очень удобен в использовании SC 4 EasyFix Iron очищает без химических средств и может применяться в любом месте дома. Используя двухступенчатое регулирование подачи пара, ее интенсивность может быть подобрана в зависимости от поверхности и степени загрязнение. При тщательном уборке пароочистителем от Kärcher удаляется 99,99% всех распространенных в быту бактерий с твердых поверхностей. При использовании правильных аксессуаров, аппарат обеспечивает отличные результаты очистки плитки, варочных панелей, вытяжек и даже мельчайших щелей. Удаляются даже самые стойкие загрязнения. Паровой утюг сокращает обычное время глажки вдвое. Насадка для пола EasyFix поражает гибким шарниром для отличной эргономики и пластинчатой ​​подошвой для идеальных результатов очистки. С помощью удобного крепления на липучке салфетка из микроволокна легко и быстро фиксируется на насадке для пола изнимаеться без контакта с грязью. Съемный бак для воды можно постоянно пополнять – для непрерывного уборки. Дополнительные детали: место для хранения кабеля, аксессуаров и насадки для пола.