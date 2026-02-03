SC 5 EasyFix Iron – это настоящий универсальный инструмент для очистки паром. С давлением пара 4,2 бар это самый мощный пароочиститель в своем классе. Паровой утюг, поставляемый с ним, сокращает время обычного глажения вдвое. Благодаря функции VapoHydro, добавление горячей воды позволяет быстро удалить и смыть стойкую грязь. Переменная регулировка пара может быть адаптирована к поверхности и грязи. Съемный резервуар для воды позволяет продолжать работу без перерывов. SC 5 также имеет встроенный отсек для хранения кабелей, отсек для принадлежностей, а также парковочное место для насадки для пола. Устройство работает без использования химикатов и обеспечивает чистоту во всем доме. Тщательная очистка удаляет 99,99% всех обычных бытовых бактерий с обычных твердых домашних поверхностей. Различные аксессуары идеально очищают плитку, варочные панели, вытяжные колпаки и даже самые узкие щели. Насадка для пола EasyFix с гибким соединением гарантирует отличную эргономику, а технология ламелей обеспечивает превосходные результаты очистки. Используя систему липучек, салфетку для пола из микроволокна можно легко прикрепить к насадке для пола и снова удалить без контакта с грязью.