Пароочиститель SC 5 EasyFix Iron Plug
Мощный и универсальный: пароочиститель SC 5 EasyFix (4,2 бар) с возможностью подключения утюга. Функция VapoHydro, постоянно пополняемый резервуар для воды и насадка для пола EasyFix.
Чистка и глажка? Полный вперед! Для Kärcher SC 5 EasyFix это не проблема. Это связано с тем, что самый мощный пароочиститель в своем классе (давление пара 4,2 бар) также оснащен возможностью подключения парового утюга. Тщательная очистка пароочистителем Kärcher удаляет 99,999 % вирусов¹⁾ и 99,99 % всех распространенных бытовых бактерий²⁾ с обычных твердых бытовых поверхностей. Используя различные аксессуары, плитка, варочная панель, вытяжка и даже самые маленькие щели станут безупречно чистыми, независимо от того, есть ли на них легкие или стойкие загрязнения. Насадка для пола EasyFix с гибким шарниром обеспечивает эргономичную работу. А ламельная технология гарантирует идеальные результаты очистки. Салфетку для чистки пола можно легко прикрепить к насадке для пола и снова снять, не соприкасаясь с грязью. Функция VapoHydro еще проще удаляет стойкие загрязнения, добавляя горячую воду. Интенсивность пара можно регулировать в зависимости от поверхности и загрязнения. Съемный резервуар для воды можно постоянно наполнять – для непрерывной очистки. Дополнительные принадлежности: встроенный отсек для хранения кабеля, отсек для хранения аксессуаров, парковочное положение насадки для пола.
Особенности и преимущества
Функция VapoHydroДобавка горячей воды в струю пара облегчает отделение и удаление загрязнений. Обеспечивается еще лучший результат уборки.
Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным креплением салфетки с застежкой-липучкойПластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий. Система фиксации салфеток для пола на застежке-липучке позволяет легко их закреплять и заменять, не вступая в контакт с грязью. Шарнирная эргономичная насадка для пола позволяет исользовать устройство пользователям любого роста.
Съемный бак для постоянного долива водыДля непрерывной уборки и удобного долива воды
Многофункциональные аксессуары
- Насадка для пола, ручная насадка, круглая щетка и многие другие принадлежности позволяют эффективно очищать самые разнообразные поверхности.
Салфетка для чистки пола и чехол для ручной насадки.
- Салфетки и обтяжки с улучшенным отделением и поглощением грязи гарантируют тщательную очистку.
Предохранитель на пистолете
- Система блокировки обеспечивает надежную защиту от неправильного использования детьми.
Четыре режима подачи пара
- Подачу пара можно регулировать в зависимости от поверхности и степени загрязнения
Держатели для принадлежностей и возможность «парковки»
- Удобное хранение принадлежностей. Возможность быстрого закрепления насадки для пола на время перерывов в работе.
Кнопка вкл/выкл на аппарате
- Удобство включения и выключения аппарата.
Отсек для кабеля
- Возможность аккуратного хранения кабеля и принадлежностей.
Спецификации
Технические характеристики
|Сертификат испытаний¹⁾
|Убивает до 99,999% вирусов¹⁾ и до 99,99% бактерий²⁾
|Площадь уборки от 1 заправки (м²)
|прим. 150
|Мощность нагревателя (Вт)
|2250
|Макс. давление пара (бар)
|макс. 4,2
|Длина кабеля (м)
|6
|Время нагрева (мин)
|3
|Емкость котла (л)
|0,5
|Емкость бака (л)
|1,5
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|8,472
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|439 x 301 x 305
¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). / ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae).
Комплектация
- Универсальная салфетка для пола EasyFix: 1 шт.
- Обтяжка из микроволокна для ручной насадки: 1 шт.
- Порошок антинакипина: 3 шт.
- Точечное сопло
- Ручная насадка
- Малая круглая щетка (черная): 1 шт.
- Насадка для пола: EasyFix
- Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 0.5 м
Оснащение
- Предохранитель
- Предохранительный клапан
- Регулятор расхода пара: на устройстве (4 уровня)
- Бак: Съемный бак можно наполнять без остановки работы устройства.
- Паровой шланг с пистолетом: 2.3 м
- Разъем для утюга
- Интегрированный выключатель
- Функция VapoHydro
- Хранение аксессуаров на корпусе
Видео
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Краны
- Умывальники
- Кафель
- Окна и стеклянные поверхности
- Кухонные вытяжки
- Варочные панели
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для SC 5 EasyFix Iron Plug
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.