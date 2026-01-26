Пароочиститель SI 4 EasyFix Iron
Гладильная станция SI 4 EasyFix Iron для удобного глажения и непрерывной очистки благодаря паровому утюгу и постоянно пополняемому резервуару для воды. Вкл. активная гладильная доска.
Kärcher делает чистку и глажение паром более эффективными. Гладильная станция SI 4 EasyFix Iron вдвое сокращает обычное время глажки благодаря паровому утюгу и гладильной доске. Активная гладильная доска имеет функцию воздушной подушки и активного отсоса пара. Это означает, что пар лучше проникает в одежду – и даже трудногладимые ткани можно разгладить без складок. Функция пароочистителя обеспечивает чрезвычайно высокий уровень удобства, очищает без использования химикатов и может использоваться практически где угодно. Тщательная очистка пароочистителем Kärcher удаляет 99,999 % вирусов¹⁾ и 99,99 % всех распространенных бытовых бактерий²⁾ с обычных твердых бытовых поверхностей. Плитка, варочная панель, вытяжка и даже самые маленькие щели становятся сияющими чистотой благодаря специальным аксессуарам. Даже стойкие загрязнения удаляются мгновенно. Насадка для пола EasyFix с гибким шарниром гарантирует отличную эргономику и, благодаря пластинчатой технологии, обеспечивает идеальные результаты уборки. Благодаря удобной системе липучек тряпку для чистки пола можно быстро и легко прикрепить к насадке для пола и снова снять, не соприкасаясь с грязью.
Особенности и преимущества
Активный отвод параАктивная система отвода пара для лучшего проникновения в структуру ткани. Активная система отвода пара позволяет фиксировать белье на поверхности гладильной доски и высушивать его до состояния, позволяющего сразу убрать в шкаф.
Комплект пароочистителя с гладильной доскойПовесив пароочиститель на гладильной доске, вы получаете готовую систему для глажки. Утюг с подачей пара под высоким давлением значительно облегчает глажение и позволяет экономить до 50 % времени. Пароочиститель, входящий в состав гладильной системы, позволяет также выполнять самые разнообразные работы по уборке в доме.
Функция продувкиДеликатные ткани можно гладить на воздушной подушке Аккуратен с деликатными тканями, гладит без следов На деликатных тканях не образуются лоснящиеся участки.
Инновационная вентиляционная система
- Без раздражающих капель
- Без разводов
- Без неприятного для пользователя воздуха
Классический эргономичный дизайн
- Оптимальная форма для глажки рубашек и блуз
- Универсальное использование
- Подходит и для правшей, и для левшей.
В гладильную доску встроена розетка
- Пароочиститель подключается прямо к гладильной доске.
Стабильная рама с транспортным фиксатором
- Семиступенчатая регулировка высоты позволяет установить рабочую высоту от 72 до 99 см.
- Нескользящие ножки
- Очень устойчивая
Система 2 резервуаров для непрерывной работы
- Непрерывная работа благодаря съемному баку, в который легко долить воду
Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным креплением салфетки с застежкой-липучкой
- Пластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий.
- Система фиксации салфеток для пола на застежке-липучке позволяет легко их закреплять и заменять, не вступая в контакт с грязью.
- Шарнирная эргономичная насадка для пола позволяет исользовать устройство пользователям любого роста.
Удобная система хранения кабеля
- Подходит и правшам, и левшам
- Настраеваемый под клиента
- Практичное крепление шнура парового утюга.
Спецификации
Технические характеристики
|Площадь уборки от 1 заправки (м²)
|100
|Мощность нагревателя (Вт)
|2000
|Макс. давление пара (бар)
|3,5
|Время нагрева (мин)
|4
|Емкость котла (л)
|0,5
|Емкость бака (л)
|0,8
|Длина кабеля (м)
|4
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Длина кабеля гладильной доски (м)
|2,1
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|12,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|22,8
|Размер поверхности для глажки (Д * Ш) (мм)
|1200 x 380
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1450 x 462 x 960
Комплектация
- Универсальная салфетка для пола EasyFix: 1 шт.
- Обтяжка из микроволокна для ручной насадки: 1 шт.
- Порошок антинакипина: 3 шт.
- Малая круглая щетка (черная): 1 шт.
- Насадка для пола: EasyFix
- Ручная насадка
- Точечное сопло
- Паровой утюг EasyFinish
Оснащение
- Предохранитель
- Предохранительный клапан
- Регулятор расхода пара: на рукоятке (2-ступенчатый)
- Бак: Съемный бак можно наполнять без остановки работы устройства.
- Гладильная доска с функцией продувки и активной системой отвода пара
- Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 0.5 м
- Паровой шланг с пистолетом: 2.3 м
- Разъем для утюга
- Интегрированный выключатель
- Хранение аксессуаров на корпусе
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Умывальники
- Кафель
- Окна и стеклянные поверхности
- Кухонные вытяжки
- Варочные панели
- Глажка
- Для освежения одежды (пиджаков, жакетов и т. д.), а также других текстильных изделий (например гардин)
Принадлежности
Запчасти для SI 4 EasyFix Iron
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.