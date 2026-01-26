Kärcher делает чистку и глажение паром более эффективными. Гладильная станция SI 4 EasyFix Iron вдвое сокращает обычное время глажки благодаря паровому утюгу и гладильной доске. Активная гладильная доска имеет функцию воздушной подушки и активного отсоса пара. Это означает, что пар лучше проникает в одежду – и даже трудногладимые ткани можно разгладить без складок. Функция пароочистителя обеспечивает чрезвычайно высокий уровень удобства, очищает без использования химикатов и может использоваться практически где угодно. Тщательная очистка пароочистителем Kärcher удаляет 99,999 % вирусов¹⁾ и 99,99 % всех распространенных бытовых бактерий²⁾ с обычных твердых бытовых поверхностей. Плитка, варочная панель, вытяжка и даже самые маленькие щели становятся сияющими чистотой благодаря специальным аксессуарам. Даже стойкие загрязнения удаляются мгновенно. Насадка для пола EasyFix с гибким шарниром гарантирует отличную эргономику и, благодаря пластинчатой технологии, обеспечивает идеальные результаты уборки. Благодаря удобной системе липучек тряпку для чистки пола можно быстро и легко прикрепить к насадке для пола и снова снять, не соприкасаясь с грязью.