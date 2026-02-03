Портативная минимойка OC 4
Компактная портативная минимойка с литий-ионным аккумулятором и встроенным баком для воды идеально подходит для использования без подключения к электросети и водопроводу. Такая аккумуляторная портативная мойка станет незаменимой для ухода за автомобилем, уборки на даче или других задач.
Компактный и мобильный: предлагаемый Kärcher аккумуляторный аппарат низкого давления OC 4 подходит для тех, кому требуется решать задачи очистки во время путешествий. Благодаря встроенному литий-ионному аккумулятору и большому баку, вмещающему 8 л воды, он допускает автономное применение без подключения к электросети и водопроводу: достаточно залить в бак воду, и можно сразу приступить к работе. Технология сопел Kärcher обеспечивает бережную и вместе с тем эффективную очистку. В кемпинге, после велосипедной прогулки, в походе или собственном саду: OC 4 – идеальный выбор для быстрого решения множества задач чистки. Аппарат оснащен светодиодным индикатором, информирующим о текущем состоянии аккумулятора, и занимает минимум места при хранении и транспортировке, так как может быть вместе с принадлежностями уложен в пустой бак для воды. Спиральный шланг длиной 2,8 м гарантирует большой радиус действий и свободу движений, а пистолет с функцией фиксации рычага – комфортную работу без лишних усилий. Для расширения функциональных возможностей аппарата предлагается широкий выбор опциональных аксессуаров.
Особенности и преимущества
Решение для мобильной уборкиБак для воды объемом 8 л и встроенный аккумулятор обеспечивают легкую автономную уборку во время путешествия – даже при невозможности подключения к водопроводу и электросети. Съемный бак можно легко наполнить под краном или из другого источника воды, а герметичный замок позволяет без опасений перевозить его (например, в багажнике автомобиля). Возможность решения множества задач уборки, например очистки велосипедов, садового и туристического инвентаря, мойки собак или детских колясок.
Встроенный литий-ионный аккумуляторОдного заряда аккумулятора достаточно для работы продолжительностью до 22 минут. За это время можно тщательно очистить множество загрязненных объектов, например несколько велосипедов или предметов садовой мебели. Светодиодный индикатор информирует о состоянии заряда аккумулятора. Зарядное гнездо USB-C на корпусе аппарата позволяет заряжать аккумулятор в пути (например, от бортовой сети автомобиля или от внешнего аккумулятора).
Продуманная концепция храненияАппарат занимает минимум места при хранении и транспортировке: вместе со шлангом и пистолетом он может быть уложен в пустой бак для воды. Как альтернативный вариант, в бак можно разместить сумки с принадлежностями, которые предлагаются как дополнительный аксессуар. Удобство транспортировки и хранение с экономией места.
Эффективная и бережная очистка с низким давлением
- Благодаря эффективной технологии сопел аппарат низкого давления Kärcher обеспечивает бережную очистку с экономией воды. Он тщательно удаляет различные загрязнения.
- Идеальное решение для бережной очистки таких чувствительных деталей велосипедов, как подшипники, уплотнители и ступицы.
- Аккуратная и тщательная очистка даже труднодоступных мест.
Простое и удобное использование
- Не требуется долгая подготовка к работе. Достаточно залить воду, и можно приступать к чистке.
- Фиксатор рычага пистолета обеспечивает непрерывную работу без усилий.
- Спиральный шланг длиной 2,8 м гарантирует большой радиус действия.
Большой выбор аксессуаров
- Опционально доступны разнообразные аксессуары для расширения области применения.
- Подходящие аксессуары для любой задачи по уборке (будь то велосипед, уличное оборудование, садовая мебель, собака и многое другое).
Спецификации
Технические характеристики
|Регулировка давления
|Низкое давление
|Производительность (л/мин)
|макс. 2
|Аккумуляторный аппарат
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Время работы аккумулятора (мин)
|макс. 22
|Время зарядки аккумулятора (ч)
|3,5
|Цвет
|серый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,082
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,338
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|296 x 291 x 240
Комплектация
- Зарядное устройство: Зарядный кабель USB-C 5 В / 2 А + адаптер (по 1 штуке)
- Плоское сопло
Оснащение
- Всасывание воды
- Объем бака для воды: 8 л
- Длина шланга: 2.8 м
- Тип шланга: Спиральный шланг низкого давления
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Пистолет: Пистолет низкого давления
- Фильтр
Видео
Области применения
- Велосипеды
- Тенты / туристское снаряжение
- Домашние животные / собаки
- Обувь / походные ботинки
- Спортивный инвентарь (доски для серфинга, байдарки и т. д.)
- Прогулочные коляски / детские машины
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Детские игрушки / машины / беговелы
- Для цветочных горшков.
Принадлежности
Запчасти для OC 4
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.