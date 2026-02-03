Портативная минимойка OC 4

Компактная портативная минимойка с литий-ионным аккумулятором и встроенным баком для воды идеально подходит для использования без подключения к электросети и водопроводу. Такая аккумуляторная портативная мойка станет незаменимой для ухода за автомобилем, уборки на даче или других задач.

Компактный и мобильный: предлагаемый Kärcher аккумуляторный аппарат низкого давления OC 4 подходит для тех, кому требуется решать задачи очистки во время путешествий. Благодаря встроенному литий-ионному аккумулятору и большому баку, вмещающему 8 л воды, он допускает автономное применение без подключения к электросети и водопроводу: достаточно залить в бак воду, и можно сразу приступить к работе. Технология сопел Kärcher обеспечивает бережную и вместе с тем эффективную очистку. В кемпинге, после велосипедной прогулки, в походе или собственном саду: OC 4 – идеальный выбор для быстрого решения множества задач чистки. Аппарат оснащен светодиодным индикатором, информирующим о текущем состоянии аккумулятора, и занимает минимум места при хранении и транспортировке, так как может быть вместе с принадлежностями уложен в пустой бак для воды. Спиральный шланг длиной 2,8 м гарантирует большой радиус действий и свободу движений, а пистолет с функцией фиксации рычага – комфортную работу без лишних усилий. Для расширения функциональных возможностей аппарата предлагается широкий выбор опциональных аксессуаров.

Особенности и преимущества
Портативная минимойка OC 4: Решение для мобильной уборки
Решение для мобильной уборки
Бак для воды объемом 8 л и встроенный аккумулятор обеспечивают легкую автономную уборку во время путешествия – даже при невозможности подключения к водопроводу и электросети. Съемный бак можно легко наполнить под краном или из другого источника воды, а герметичный замок позволяет без опасений перевозить его (например, в багажнике автомобиля). Возможность решения множества задач уборки, например очистки велосипедов, садового и туристического инвентаря, мойки собак или детских колясок.
Портативная минимойка OC 4: Встроенный литий-ионный аккумулятор
Встроенный литий-ионный аккумулятор
Одного заряда аккумулятора достаточно для работы продолжительностью до 22 минут. За это время можно тщательно очистить множество загрязненных объектов, например несколько велосипедов или предметов садовой мебели. Светодиодный индикатор информирует о состоянии заряда аккумулятора. Зарядное гнездо USB-C на корпусе аппарата позволяет заряжать аккумулятор в пути (например, от бортовой сети автомобиля или от внешнего аккумулятора).
Портативная минимойка OC 4: Продуманная концепция хранения
Продуманная концепция хранения
Аппарат занимает минимум места при хранении и транспортировке: вместе со шлангом и пистолетом он может быть уложен в пустой бак для воды. Как альтернативный вариант, в бак можно разместить сумки с принадлежностями, которые предлагаются как дополнительный аксессуар. Удобство транспортировки и хранение с экономией места.
Эффективная и бережная очистка с низким давлением
  • Благодаря эффективной технологии сопел аппарат низкого давления Kärcher обеспечивает бережную очистку с экономией воды. Он тщательно удаляет различные загрязнения.
  • Идеальное решение для бережной очистки таких чувствительных деталей велосипедов, как подшипники, уплотнители и ступицы.
  • Аккуратная и тщательная очистка даже труднодоступных мест.
Простое и удобное использование
  • Не требуется долгая подготовка к работе. Достаточно залить воду, и можно приступать к чистке.
  • Фиксатор рычага пистолета обеспечивает непрерывную работу без усилий.
  • Спиральный шланг длиной 2,8 м гарантирует большой радиус действия.
Большой выбор аксессуаров
  • Опционально доступны разнообразные аксессуары для расширения области применения.
  • Подходящие аксессуары для любой задачи по уборке (будь то велосипед, уличное оборудование, садовая мебель, собака и многое другое).
Спецификации

Технические характеристики

Регулировка давления Низкое давление
Производительность (л/мин) макс. 2
Аккумуляторный аппарат
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Время работы аккумулятора (мин) макс. 22
Время зарядки аккумулятора (ч) 3,5
Цвет серый
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,082
Вес (с упаковкой) (кг) 4,338
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 296 x 291 x 240

Комплектация

  • Зарядное устройство: Зарядный кабель USB-C 5 В / 2 А + адаптер (по 1 штуке)
  • Плоское сопло

Оснащение

  • Всасывание воды
  • Объем бака для воды: 8 л
  • Длина шланга: 2.8 м
  • Тип шланга: Спиральный шланг низкого давления
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Пистолет: Пистолет низкого давления
  • Фильтр

Видео

Области применения
  • Велосипеды
  • Тенты / туристское снаряжение
  • Домашние животные / собаки
  • Обувь / походные ботинки
  • Спортивный инвентарь (доски для серфинга, байдарки и т. д.)
  • Прогулочные коляски / детские машины
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Детские игрушки / машины / беговелы
  • Для цветочных горшков.
Принадлежности
Запчасти для OC 4

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.