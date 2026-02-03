Аккумуляторный ручной пылесос CVH 2

Эффективный помощник с высокой силой всасывания: CVH 2 – легкий и компактный аккумуляторный пылесос, прекрасно подходящий для повседневной уборки на кухне, в гостиной, спальне или автомобиле

Эффективное решение: ручной аккумуляторный пылесос CVH 2 позволяет легко и тщательно удалять самый разнообразный мусор (пыль, крошки, волосы и т. д.) с пола, мебели или из салона автомобиля. Компактность и малый вес значительно облегчают выполнение работ с аппаратом и его хранение. Выпуск чистого воздуха обеспечивает допускающая промывку 2-ступенчатая система фильтрации, состоящая из мелкоячеистой стальной сетки, задерживающей волосы и крупный мусор, и установленного после нее HEPA-фильтра (соответствует стандарту EN 1822:1998).

Особенности и преимущества
Аккумуляторный ручной пылесос CVH 2: Компактность и малый вес
Легкое выполнение небольших объемов повседневных уборочных работ.
Аккумуляторный ручной пылесос CVH 2: Готовность к немедленному применению
Возможность повсеместного применения благодаря компактной конструкции и удобству работы с аксессуарами.
Аккумуляторный ручной пылесос CVH 2: Двухступенчатая система фильтрации
Оптимальная комбинация мелкоячеистой стальной сетки для задержания крупного мусора и волос с HEPA-фильтром (по стандарту EN 1822:1998).
Высокая эффективность уборки
  • Оптимальная сила всасывания для любых видов небольших уборочных работ.
Промываемый фильтр и контейнер для сбора пыли
  • Возможность легкой очистки под струей воды и повторного применения.
Практичные аксессуары
  • Пригодность для очистки чувствительных поверхностей и труднодоступных мест.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Контейнер (л) 0,15
Уровень шума (дБ(А)) < 78
Потребляемая мощность (Вт) 70
Время работы - мин. уровеннь (мин) 10
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Напряжение аккумулятора (В) 7,2
Напряжение (В) 7,2
Емкость аккумулятора (Ач) 2
Время заряда стандартным зарядным устройством. (ч) 4
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 0,65
Вес (с упаковкой) (кг) 1,2
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 330 x 76 x 76

Комплектация

  • Зарядное устройство: USB-кабель + адаптер 5 В / 2 А (по 1 шт.)
  • Щелевая насадка "2 в 1"
  • Тип фильтра HEPA: HEPA фильтр (EN 1822:1998)
Аккумуляторный ручной пылесос CVH 2
Видео

Области применения
  • Мебель
  • Интерьер автомобиля
Принадлежности
Запчасти для CVH 2

