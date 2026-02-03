Эффективное решение: ручной аккумуляторный пылесос CVH 2 позволяет легко и тщательно удалять самый разнообразный мусор (пыль, крошки, волосы и т. д.) с пола, мебели или из салона автомобиля. Компактность и малый вес значительно облегчают выполнение работ с аппаратом и его хранение. Выпуск чистого воздуха обеспечивает допускающая промывку 2-ступенчатая система фильтрации, состоящая из мелкоячеистой стальной сетки, задерживающей волосы и крупный мусор, и установленного после нее HEPA-фильтра (соответствует стандарту EN 1822:1998).