Мешковые пылесосы

Безмешковой пылесос Kärcher VC 2 идеально подходит для маленького дома, так как занимает мало места, но обладает хорошей силой всасывания и широкой комплектацией.

мешковой пылесос Karcher VC 2
Пылесос Kärcher со смоткой кабеля

Автоматическая смотка кабеля

Благодаря функции автоматической смотки кабель быстро сматывается после использования аппарата.

Пылесос Kärcher с ручкой для переноски

Складывающаяся ручка для переноски

Складывающаяся ручка для переноски позволяет легко переносить пылесос даже вверх и вниз по лестнице.

Пылесос Kärcher с регулировкой мощности

Бесступенчатая регулировка мощности на устройстве

Мощность всасывания устройства можно установить на любом уровне в зависимости от потребности.

Пылесос Kärcher с отсеком для аксессуаров

Отсек для хранения аксессуаров

Аксессуары можно хранить на самом устройстве, чтобы они всегда были под рукой.

Парковочное положение напольной насадки

Парковочное положение напольной насадки

Парковочное положение напольной насадки позволяет удобно расположить насадку на специальный крючок во время хранения пылесоса.

Рекомендуемые аксессуары

Чтобы расширить возможности пылесоса VC 2 Premium, воспользуйтесь дополнительными аксессуарами, которые помогут вам навести чистоту в самых труднодоступных местах вашего дома или квартиры.

интернет-магазин
Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
Общая информация
