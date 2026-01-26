Робот-пылесос с функцией влажной уборки RCV 2

Благодаря гиронавигации и удобному управлению из мобильного приложения интеллектуальный робот-пылесос RCV 2 с функцией влажной уборки в полностью автономном режиме систематически очищает как твердые напольные покрытия, так и ковры с коротким ворсом.

Высвобождает время для любимых занятий: интеллектуальный робот-пылесос RCV 2 берет на себя всю заботу по уборке полов. Достаточно включить аппарат, и он в автономном режиме систематически очистит твердые напольные покрытия и ковры с коротким ворсом. Мощная всасывающая турбина в сочетании с вращающимися основной и боковой щетками обеспечивает очистку всей площади пола, включая краевые и угловые участки, от сухого мусора, собираемого во встроенный мусоросборник. При необходимости аппарат RCV 2 может осуществлять не только сухую, но и влажную уборку или комбинировать оба режима. С этой целью аппарат оснащен системой резервуаров «2 в 1»: кроме пылесборника объемом 420 мл предусмотрен также бачок для чистой воды вместимостью 250 мл. После окончания уборки или при значительном снижении заряда аккумулятора робот-пылесос возвращается на базовую станцию для его заряда. Аппарат оснащен дополнительными датчиками, предотвращающими его падение с высоты (например, с лестницы). Начало уборки может быть удобно инициировано со смартфона с установленным мобильным приложением, с пульта дистанционного управления или нажатием кнопки на корпусе RCV 2. В приложении можно настраивать режимы работы и задавать индивидуальные планы уборки. Информация о том, что в работу аппарата требуется вмешательство его владельца, во многих ситуациях выдается в речевой форме.

Особенности и преимущества
Высокая сила всасывания при плоской форме корпуса
Высокая сила всасывания при плоской форме корпуса
Высокая сила всасывания (4000 Па) гарантирует эффективную уборку с удалением большинства видов мусора, включая крошки еды, арахис и т. п. 4 режима всасывания обеспечивают решение аппаратом RCV 2 всех задач уборки. Комбинация основной и боковой щеток гарантирует эффективную уборку во всем доме. Благодаря малой габаритной высоте (лишь 8 см) робот-пылесос RCV 2 прекрасно подходит для уборки пола под мебелью.
Влажная уборка
Влажная уборка
Для улучшения результатов уборки в аппарате RCV 2 предусмотрена также возможность влажной уборки. При необходимости устанавливается моечное приспособление с микроволоконной салфеткой и наполняется бачок для чистой воды. Робот-пылесос RCV 2 способен по отдельности производить только сухую или влажную уборку или работать в режиме их комбинации. Система резервуаров «2 в 1», состоящая из пылесборника объемом 420 мл и бачка для чистой воды объемом 250 мл, обеспечивает быстрое и легкое чередование режимов уборки.
Локальный режим и уборка в углах
Локальный режим и уборка в углах
Локальная уборка сильнозагрязненных участков и оптимизированная очистка пола вдоль стен.
Голосовой вывод
  • Удобный способ информирования: важные указания и сведения о текущем состоянии аппарата RCV 2 выдаются в речевой форме.
  • Речевые уведомления повышают эффективность уборки. Если роботу-пылесосу требуется помощь или техническое обслуживание, он во многих случаях информирует об этом в речевой форме.
Датчики перепада высот
  • Датчики перепада высот надежно предотвращают падение аппарата RCV 2 с лестниц или высоких уступов.
  • Датчики сканируют пол и при обнаружении большого перепада высот выдают системе управления сигнал разворота.
Защита информации и обновления
  • Компания Kärcher неукоснительно соблюдает все законодательные предписания в отношении защиты персональных данных.
  • Регулярные обновления не только повышают эффективность работы робота-пылесоса и приложения, но и обеспечивают актуальность системы безопасности в соответствии с самыми современными стандартами.
Простота управления при помощи мобильного приложения с WiFi-соединением
  • Мобильное приложение позволяет адаптировать множество настроек к индивидуальным потребностям.
  • Для настройки аппарата RCV 2 и управления им необязательно находиться дома – при помощи приложения это можно делать из любого места.
  • Информация о состоянии аппарата и сведения о прогрессе уборки.
Интеллектуальное дистанционное управление для легкого выполнения функций управления и контроля
  • Пульт дистанционного управления позволяет адаптировать множество настроек к индивидуальным потребностям.
  • Робот-пылесос RCV 2 может использоваться и без WiFi и приложения, только с пультом дистанционного управления.
  • Удобен для пожилых людей, может использоваться и без смартфона.
Корректировка параметров уборки и функция таймера
  • Параметры уборки, в частности сила всасывания или расход воды, могут задаваться в приложении.
  • При помощи мобильного приложения могут определяться и корректироваться планы и графики уборки.
  • Робот-пылесос RCV 2 автоматически приступает к работе в соответствии с заданным графиком уборки.
Легкое соединение с локальной сетью
  • Аппарат RCV 2 может соединяться с доступной локальной сетью по Bluetooth или WiFi.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Время заряда аккумулятора (мин) 330
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Емкость аккумулятора (Ач) 2,6
Продолжительность уборки от одного заряда (мин) 130
Производительность по площади (в зависимости от режима уборки) (м²/ч) 80
Мусоросборник "2 в 1" (мл) 420
Бак для чистой воды "2 в 1" (мл) 250
Мощность всасывания (Па) 4000
Уровень шума (дБ(А)) 65
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Цвет Белый
Масса робота-пылесоса (с моечным приспособлением и салфеткой) (кг) 3,1
Масса базовой станции (кг) 0,5
Вес (с упаковкой) (кг) 4,76
Высота робота-пылесоса (мм) 80
Диаметр (мм) 325
Размеры базовой станции (Д х Ш х В) (мм) 66 x 146 x 101

Комплектация

  • Щетки
  • Боковая щетка: 2 x
  • Фильтр: 2 x
  • Инструмент для очистки
  • Моющий узел
  • Салфетка (для вибрационного очистителя): 2 x
  • Мусоросборник "2 в 1" с баком для чистой воды
  • Зарядная станция

Оснащение

  • Автономная уборка
  • Датчики перепада высот
  • Управление при помощи мобильного приложения
  • Подключение через WLAN
  • Подключение через Bluetooth
  • Интеллектуальные функции в мобильном приложении
  • Голосовой вывод
  • гироскопическая навигация
  • Таймер: несколько таймеров
  • Режимы уборки: Для сухой уборки/ Влажная уборка/ Комбинированная уборка (влажная и сухая)/ Локальный режим/ Очистка вплотную к краю
Робот-пылесос с функцией влажной уборки RCV 2
Робот-пылесос с функцией влажной уборки RCV 2

Видео

Области применения
  • Твердые полы с защитным покрытием, такие как паркет, ламинат, пробка, камень, линолеум и ПВХ, а также ковры с коротким ворсом
  • Чистка ковровых напольных покрытий с коротким ворсом
