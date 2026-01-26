Робот-пылесос с функцией влажной уборки RCV 3
Интеллектуальный робот-пылесос RCV 3 с точной системой лидарной навигации и возможностью удобного управления из мобильного приложения очищает твердые и коротковорсные ковровые покрытия в полностью автономном режиме. В нем предусмотрена также возможность влажной уборки твердых покрытий.
Высвобождает время для любимых занятий: интеллектуальный робот-пылесос RCV 3 берет на себя всю заботу об уборке полов. После включения он самостоятельно систематически очищает как твердые напольные покрытия, так и ковры с коротким ворсом. Сухой мусор, сметаемый вращающейся щеткой и боковой щеткой для уборки по краям помещения, всасывается аппаратом и направляется во встроенный мусоросборник. При необходимости аппарат RCV 3 может осуществлять и влажную уборку. При снижении заряда аккумулятора он производит его промежуточный подзаряд, а по окончании работы всегда возвращается к своей базовой станции. При помощи мобильного приложения робот-пылесос RCV 3 можно отправить в начальное путешествие, в ходе которого его лидарная система навигации автоматически составляет план помещений. Для каждого помещения можно задать индивидуальные параметры уборки, в частности, определить участки сухой и влажной уборки, а также зоны, которые не должны очищаться аппаратом. Датчики перепада высот исключают падение робота-пылесоса с лестниц. Аппарат RCV 3 можно легко включить кнопкой на корпусе или подать ему команду начала уборки со смартфона. В приложении можно также предварительно составить индивидуальный график уборки. Информация о том, что в работу аппарата требуется вмешательство его владельца, во многих ситуациях выдается в речевой форме.
Особенности и преимущества
Влажная уборкаДля улучшения результатов уборки в аппарате RCV 3 предусмотрена также возможность влажной уборки. При необходимости устанавливается моечное приспособление с микроволоконной салфеткой и наполняется бачок для чистой воды. Робот-пылесос RCV 3 способен по отдельности производить только сухую или влажную уборку или работать в режиме их комбинации.
Точная навигацияДатчики лидарной системы аппарата RCV 3 обеспечивают точное построение планов помещений и безопасное перемещение по ним в процессе уборки. Быстродействующая система навигации на основе технологии LiDAR надежно сканирует помещения даже в темноте и создает карты для безопасного перемещения по ним.
Датчики перепада высотДатчики перепада высот надежно предотвращают падение аппарата RCV 3 с лестниц или высоких уступов. Датчики сканируют пол и при обнаружении большого перепада высот выдают системе управления сигнал разворота.
Защита информации и обновления
- Компания Kärcher, штаб-квартира которой находится в Германии, строго следует всем законам этой страны, касающимся защиты личных данных.
- Весь обмен информацией между приложением Home Robot, установленным на смартфоне, и роботом-пылесосом производится при помощи облачных технологий. При этом все используемые серверы находятся исключительно на территории Германии.
- Регулярные обновления не только повышают эффективность работы робота-пылесоса и приложения, но и обеспечивают актуальность системы безопасности в соответствии с самыми современными стандартами.
Голосовой вывод
- Удобный способ информирования: важные указания и сведения о текущем состоянии аппарата RCV 3 выдаются в речевой форме.
- Если роботу-пылесосу RCV 3 требуется помощь или сервисное обслуживание, он во многих случаях информирует об этом в речевой форме.
Удобное управление через приложение по WLAN
- Мобильное приложение позволяет осуществлять многочисленные индивидуальные настройки.
- Для настройки аппарата RCV 3 и управления им необязательно находиться дома – при помощи приложения это можно делать из любого места.
- Информирование об актуальном состоянии аппарата и отображение динамики его работы в мобильном приложении.
Точное сопоставление с универсальными возможностями настройки
- Возможность сохранения в приложении нескольких планов помещений (например, для разных этажей).
- Возможность определения запретных зон, в которые не должен заезжать робот-пылесос (например, детской игровой зоны или участков вокруг препятствий, которые аппарат не в состоянии преодолеть).
- Задание определенных участков, требующих неоднократной очистки, уборки с повышенной силой всасывания или влажной уборки с увеличенным расходом воды.
Регулировка параметров очистки
- Определение в приложении различных параметров уборки для конкретных участков или помещений (например, силы всасывания, расхода воды и количества проходов).
Таймер
- Задание в приложении графиков и продолжительности уборки.
- Робот-пылесос RCV 3 автоматически приступает к работе в соответствии с заданным графиком уборки.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Время заряда аккумулятора (мин)
|230
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Емкость аккумулятора (Ач)
|3,2
|Продолжительность уборки от одного заряда (мин)
|120
|Производительность по площади (в зависимости от режима уборки) (м²/ч)
|85
|Мусоросборник (мл)
|500
|Мусоросборник "2 в 1" (мл)
|300
|Бак для чистой воды "2 в 1" (мл)
|170
|Мощность всасывания (Па)
|2500
|Уровень шума (дБ(А))
|67
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Цвет
|Белый
|Масса робота-пылесоса (с моечным приспособлением и салфеткой) (кг)
|3,7
|Масса базовой станции (кг)
|0,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,946
|Высота робота-пылесоса (мм)
|94
|Диаметр (мм)
|350
|Размеры базовой станции (Д х Ш х В) (мм)
|80 x 150 x 102
Комплектация
- Щетки
- Боковая щетка: 2 x
- Фильтр: 2 x
- Инструмент для очистки
- Моющий узел
- Салфетка (для вибрационного очистителя): 2 x
- Мусоросборник "2 в 1" с баком для чистой воды
- Мусоросборник
- Зарядная станция
Оснащение
- Автономная уборка
- Датчики перепада высот
- Управление при помощи мобильного приложения
- Подключение через WLAN
- Интеллектуальные функции в мобильном приложении
- Голосовой вывод
- Лазерная навигационная система (LiDAR)
- Таймер: несколько таймеров
- Режимы уборки: Для сухой уборки/ Влажная уборка/ Комбинированная уборка (влажная и сухая)/ Автоматический режим/ Локальный режим
Видео
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Чистка ковровых напольных покрытий с коротким ворсом
Принадлежности
Запчасти для RCV 3
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.
Выводы: почему нужно купить робот-пылесос RCV 3
Современные технологии все больше входят в нашу повседневную жизнь, делая ее более комфортной и удобной. Одной из таких инноваций является умный робот-пылесос RCV 3. Этот робот-пылесос оснащен точной системой лидарной навигации, что позволяет ему автономно очищать твердые и коротковорсные ковровые покрытия. Кроме того, RCV 3 имеет возможность влажной уборки твердых поверхностей.
- Автономная уборка
- Точная навигация
- Защита от падений
- Удобное управление через мобильное приложение
- Влажная уборка
Преимущества RCV 3
RCV 3 имеет ряд преимуществ, которые делают его лучшим выбором для вашего дома:
- Автономная уборка, освобождающая время для ваших любимых занятий.
- Точная система лидарной навигации для безопасной и эффективной уборки.
- Защита от падений с помощью датчиков перепада высот.
- Удобное управление через мобильное приложение, позволяющее настраивать параметры уборки из любой точки.
- Возможность влажной уборки для максимальной чистоты и свежести поверхностей.
Где купить робот-пылесос RCV 3
RCV 3 - это инновационное устройство, которое доступно для покупки в нашем интернет-магазине, Керхер Центрах и в магазинах партнеров.
Умный робот-пылесос RCV 3 - это идеальное решение для тех, кто хочет освободить время от утомительной уборки полов. Покупка RCV 3 - это инвестиция в чистоту и комфорт вашего дома.