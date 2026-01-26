Робот-пылесос с функцией влажной уборки RCV 5 Comfort

RCV 5 Comfort использует навигацию LiDAR, ИИ и систему двух лазеров для перемещения вокруг препятствий. Управляемый через приложение, он автономно пылесосит ковры и твердые полы, а также может выполнять влажную уборку. Робот-пылесос RCV 5 Comfort использует навигацию LiDAR, искусственный интеллект и систему двойного лазера для обхода препятствий. Управляемый через приложение, он автономно пылесосит ковры и твердые полы и даже может выполнять влажную уборку.

Робот-пылесос RCV 5 Comfort сочетает в себе искусственный интеллект с двойной лазерной системой и камерой для обнаружения препятствий, таких как кабели или обувь, и безопасного их объезда. После запуска робот начинает пылесосить автономно: сухая грязь надежно поступает в мусорный контейнер благодаря вращающейся щетке, боковым щеткам и мощному вентилятору. Ультразвуковой датчик ковров определяет ковры и активирует мощный режим Auto Boost для всасывания. В качестве опции RCV 5 может быть оснащен блоком для влажной уборки, что позволяет ему также мыть полы. В режиме влажной уборки робот автоматически объезжает ковры. С помощью определения окружающей среды LiDAR, RCV 5 создает карту помещения, которую можно настроить в приложении. Это позволяет определять зоны, которые должны только пылесоситься или только мыться. Робот активируется через приложение, по заданному расписанию или нажатием кнопки. Статус уборки можно отслеживать в приложении. В случае возникновения проблем RCV 5 отправляет уведомления с помощью голосового вывода. По завершении своей задачи, или при необходимости в перерывах, он автоматически возвращается на умную станцию зарядки и самоочистки, где автоматически опустошает контейнер для пыли и перезаряжает свою батарею.

Особенности и преимущества
Робот-пылесос с функцией влажной уборки RCV 5 Comfort: Влажная уборка
Влажная уборка
Для улучшения результатов уборки в аппарате RCV 5 предусмотрена также возможность влажной уборки. При необходимости устанавливается моечное приспособление с микроволоконной салфеткой и наполняется бачок для чистой воды. Робот-пылесос RCV 5 способен по отдельности производить только сухую или влажную уборку или работать в режиме их комбинации.
Робот-пылесос с функцией влажной уборки RCV 5 Comfort: Точная навигация с использованием системы искусственного интеллекта
Точная навигация с использованием системы искусственного интеллекта
Быстродействующая система навигации на основе технологии LiDAR надежно сканирует помещения и создает точные планы для безопасного перемещения робота-пылесоса даже в темноте. Благодаря оснащению дуальной лазерной системой и камерой робот-пылесос способен огибать даже небольшие препятствия малой высоты, не распознаваемые лидарной навигационной системой (например, обувь, носки или кабели). Препятствия, распознанные дуальной лазерной системой и камерой, включаются в план помещения. Робот-пылесос совершает интеллектуальные маневры для их объезда, исключающие его застревание или повреждение.
Робот-пылесос с функцией влажной уборки RCV 5 Comfort: Автоматическая разгрузка собранной пыли
Автоматическая разгрузка собранной пыли
Регулярная автоматическая очистка пылесборника значительно увеличивает время автономной уборки RCV 5. Пылесборник RCV 5 не нужно опорожнять вручную, что исключает контакт с пылью и грязью. Регулярное опорожнение пылесборника гарантирует, что мощность всасывания RCV 5 всегда будет высокой.
Распознавание ковров и повышение силы всасывания
  • Аппарат RCV 5 автоматически распознает ковровые покрытия при помощи ультразвукового датчика и отмечает их на плане, сохраненном в приложении.
  • В случае активации режима влажной уборки робот-пылесос объезжает распознанные ранее ковры.
  • Функция Auto Boost обеспечивает улучшенную очистку ковровых покрытий за счет повышения силы всасывания.
Регулировка параметров очистки
  • Определение в приложении различных параметров уборки для конкретных участков или помещений (например, силы всасывания, расхода воды и количества проходов).
Удобное управление через приложение по WLAN
  • Мобильное приложение позволяет осуществлять многочисленные индивидуальные настройки.
  • Для настройки аппарата RCV 5 и управления им необязательно находиться дома – при помощи приложения это можно делать из любого места.
  • Информирование об актуальном состоянии аппарата и отображение динамики его работы в мобильном приложении.
Точное сопоставление с универсальными возможностями настройки
  • Возможность сохранения в приложении нескольких планов помещений (например, для разных этажей).
  • Возможность определения запретных зон, в которые не должен заезжать робот-пылесос (например, детской игровой зоны или участков вокруг препятствий, которые аппарат не в состоянии преодолеть).
  • Задание определенных участков, требующих неоднократной очистки, уборки с повышенной силой всасывания или влажной уборки с увеличенным расходом воды.
Голосовой вывод
  • Удобный способ информирования: важные указания и сведения о текущем состоянии аппарата RCV 5 выдаются в речевой форме.
  • Если роботу-пылесосу RCV 5 требуется помощь или сервисное обслуживание, он во многих случаях информирует об этом в речевой форме.
Защита информации и обновления
  • Компания Kärcher, штаб-квартира которой находится в Германии, строго следует всем законам этой страны, касающимся защиты личных данных.
  • Весь обмен информацией между приложением Home Robot, установленным на смартфоне, и роботом-пылесосом производится при помощи облачных технологий. При этом все используемые серверы находятся исключительно на территории Германии.
  • Регулярные обновления не только повышают эффективность работы робота-пылесоса и приложения, но и обеспечивают актуальность системы безопасности в соответствии с самыми современными стандартами.
Флисовый фильтр-мешок
  • Флисовый фильтр-мешок надежно задерживает пыль и грязь.
  • Простая и гигиеничная утилизация собираемого мусора.
  • После извлечения флисового фильтр-мешка из станции, он автоматически закрывается, надежно удерживая всю собранную грязь внутри. Это гарантирует чистоту и гигиеничность во время замены - пыль не попадает наружу.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Время заряда аккумулятора (мин) 230
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Емкость аккумулятора (Ач) 5,2
Продолжительность уборки от одного заряда (мин) 120
Производительность по площади (в зависимости от режима уборки) (м²/ч) 85
Мусоросборник (мл) 330
Объем бака для чистой воды (мл) 240
Мощность всасывания (Па) 5000
Уровень шума (дБ(А)) 66
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Цвет Белый
Масса робота-пылесоса (с моечным приспособлением и салфеткой) (кг) 3,9
Вес (с упаковкой) (кг) 12,5
Высота робота-пылесоса (мм) 97
Диаметр (мм) 350
Размеры базовой станции (Д х Ш х В) (мм) 135 x 150 x 99

Комплектация

  • Щетки
  • Боковая щетка: 2 x
  • Фильтр: 2 x
  • Инструмент для очистки
  • Моющий узел
  • Салфетка (для вибрационного очистителя): 2 x
  • Мусоросборник
  • Объем бака для чистой воды

Оснащение

  • Автономная уборка
  • Датчики перепада высот
  • Датчик для ковров
  • Зарядная станция
  • Управление при помощи мобильного приложения
  • Подключение через WLAN
  • Интеллектуальные функции в мобильном приложении
  • Голосовой вывод
  • Лазерная навигационная система (LiDAR)
  • Лазерный датчик и камера
  • Таймер: несколько таймеров
  • Режимы уборки: Для сухой уборки/ Влажная уборка/ Комбинированная уборка (влажная и сухая)/ Автоматический режим/ Локальный режим
Области применения
  • Твердые полы с защитным покрытием, такие как паркет, ламинат, пробка, камень, линолеум и ПВХ, а также ковры с коротким ворсом
  • Для очистки ковров с коротким ворсом
Принадлежности
