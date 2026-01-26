Робот-пылесос с функцией влажной уборки RCV 5 Comfort
RCV 5 Comfort использует навигацию LiDAR, ИИ и систему двух лазеров для перемещения вокруг препятствий. Управляемый через приложение, он автономно пылесосит ковры и твердые полы, а также может выполнять влажную уборку. Робот-пылесос RCV 5 Comfort использует навигацию LiDAR, искусственный интеллект и систему двойного лазера для обхода препятствий. Управляемый через приложение, он автономно пылесосит ковры и твердые полы и даже может выполнять влажную уборку.
Робот-пылесос RCV 5 Comfort сочетает в себе искусственный интеллект с двойной лазерной системой и камерой для обнаружения препятствий, таких как кабели или обувь, и безопасного их объезда. После запуска робот начинает пылесосить автономно: сухая грязь надежно поступает в мусорный контейнер благодаря вращающейся щетке, боковым щеткам и мощному вентилятору. Ультразвуковой датчик ковров определяет ковры и активирует мощный режим Auto Boost для всасывания. В качестве опции RCV 5 может быть оснащен блоком для влажной уборки, что позволяет ему также мыть полы. В режиме влажной уборки робот автоматически объезжает ковры. С помощью определения окружающей среды LiDAR, RCV 5 создает карту помещения, которую можно настроить в приложении. Это позволяет определять зоны, которые должны только пылесоситься или только мыться. Робот активируется через приложение, по заданному расписанию или нажатием кнопки. Статус уборки можно отслеживать в приложении. В случае возникновения проблем RCV 5 отправляет уведомления с помощью голосового вывода. По завершении своей задачи, или при необходимости в перерывах, он автоматически возвращается на умную станцию зарядки и самоочистки, где автоматически опустошает контейнер для пыли и перезаряжает свою батарею.
Особенности и преимущества
Влажная уборкаДля улучшения результатов уборки в аппарате RCV 5 предусмотрена также возможность влажной уборки. При необходимости устанавливается моечное приспособление с микроволоконной салфеткой и наполняется бачок для чистой воды. Робот-пылесос RCV 5 способен по отдельности производить только сухую или влажную уборку или работать в режиме их комбинации.
Точная навигация с использованием системы искусственного интеллектаБыстродействующая система навигации на основе технологии LiDAR надежно сканирует помещения и создает точные планы для безопасного перемещения робота-пылесоса даже в темноте. Благодаря оснащению дуальной лазерной системой и камерой робот-пылесос способен огибать даже небольшие препятствия малой высоты, не распознаваемые лидарной навигационной системой (например, обувь, носки или кабели). Препятствия, распознанные дуальной лазерной системой и камерой, включаются в план помещения. Робот-пылесос совершает интеллектуальные маневры для их объезда, исключающие его застревание или повреждение.
Автоматическая разгрузка собранной пылиРегулярная автоматическая очистка пылесборника значительно увеличивает время автономной уборки RCV 5. Пылесборник RCV 5 не нужно опорожнять вручную, что исключает контакт с пылью и грязью. Регулярное опорожнение пылесборника гарантирует, что мощность всасывания RCV 5 всегда будет высокой.
Распознавание ковров и повышение силы всасывания
- Аппарат RCV 5 автоматически распознает ковровые покрытия при помощи ультразвукового датчика и отмечает их на плане, сохраненном в приложении.
- В случае активации режима влажной уборки робот-пылесос объезжает распознанные ранее ковры.
- Функция Auto Boost обеспечивает улучшенную очистку ковровых покрытий за счет повышения силы всасывания.
Регулировка параметров очистки
- Определение в приложении различных параметров уборки для конкретных участков или помещений (например, силы всасывания, расхода воды и количества проходов).
Удобное управление через приложение по WLAN
- Мобильное приложение позволяет осуществлять многочисленные индивидуальные настройки.
- Для настройки аппарата RCV 5 и управления им необязательно находиться дома – при помощи приложения это можно делать из любого места.
- Информирование об актуальном состоянии аппарата и отображение динамики его работы в мобильном приложении.
Точное сопоставление с универсальными возможностями настройки
- Возможность сохранения в приложении нескольких планов помещений (например, для разных этажей).
- Возможность определения запретных зон, в которые не должен заезжать робот-пылесос (например, детской игровой зоны или участков вокруг препятствий, которые аппарат не в состоянии преодолеть).
- Задание определенных участков, требующих неоднократной очистки, уборки с повышенной силой всасывания или влажной уборки с увеличенным расходом воды.
Голосовой вывод
- Удобный способ информирования: важные указания и сведения о текущем состоянии аппарата RCV 5 выдаются в речевой форме.
- Если роботу-пылесосу RCV 5 требуется помощь или сервисное обслуживание, он во многих случаях информирует об этом в речевой форме.
Защита информации и обновления
- Компания Kärcher, штаб-квартира которой находится в Германии, строго следует всем законам этой страны, касающимся защиты личных данных.
- Весь обмен информацией между приложением Home Robot, установленным на смартфоне, и роботом-пылесосом производится при помощи облачных технологий. При этом все используемые серверы находятся исключительно на территории Германии.
- Регулярные обновления не только повышают эффективность работы робота-пылесоса и приложения, но и обеспечивают актуальность системы безопасности в соответствии с самыми современными стандартами.
Флисовый фильтр-мешок
- Флисовый фильтр-мешок надежно задерживает пыль и грязь.
- Простая и гигиеничная утилизация собираемого мусора.
- После извлечения флисового фильтр-мешка из станции, он автоматически закрывается, надежно удерживая всю собранную грязь внутри. Это гарантирует чистоту и гигиеничность во время замены - пыль не попадает наружу.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Время заряда аккумулятора (мин)
|230
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Емкость аккумулятора (Ач)
|5,2
|Продолжительность уборки от одного заряда (мин)
|120
|Производительность по площади (в зависимости от режима уборки) (м²/ч)
|85
|Мусоросборник (мл)
|330
|Объем бака для чистой воды (мл)
|240
|Мощность всасывания (Па)
|5000
|Уровень шума (дБ(А))
|66
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Цвет
|Белый
|Масса робота-пылесоса (с моечным приспособлением и салфеткой) (кг)
|3,9
|Вес (с упаковкой) (кг)
|12,5
|Высота робота-пылесоса (мм)
|97
|Диаметр (мм)
|350
|Размеры базовой станции (Д х Ш х В) (мм)
|135 x 150 x 99
Комплектация
- Щетки
- Боковая щетка: 2 x
- Фильтр: 2 x
- Инструмент для очистки
- Моющий узел
- Салфетка (для вибрационного очистителя): 2 x
- Мусоросборник
- Объем бака для чистой воды
Оснащение
- Автономная уборка
- Датчики перепада высот
- Датчик для ковров
- Зарядная станция
- Управление при помощи мобильного приложения
- Подключение через WLAN
- Интеллектуальные функции в мобильном приложении
- Голосовой вывод
- Лазерная навигационная система (LiDAR)
- Лазерный датчик и камера
- Таймер: несколько таймеров
- Режимы уборки: Для сухой уборки/ Влажная уборка/ Комбинированная уборка (влажная и сухая)/ Автоматический режим/ Локальный режим
Области применения
- Твердые полы с защитным покрытием, такие как паркет, ламинат, пробка, камень, линолеум и ПВХ, а также ковры с коротким ворсом
- Для очистки ковров с коротким ворсом
Принадлежности
Запчасти для RCV 5 Comfort
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.